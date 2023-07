A menos de dos semanas de la elección de la Mesa Directiva del Congreso, no hay aún una definición sobre posibles coaliciones o nombres de los postulantes. Lo único concreto es que las diferentes bancadas realizan sondeos sobre lo que pueden obtener a cambio de sus votos de respaldo, ya sea a la lista que promueve el llamado Bloque Democrático —integrado por Fuerza Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Renovación Popular— o a una que aglutine a los dispersos grupos de la izquierda.

En declaraciones a Perú21TV, Álex Paredes, congresista del Bloque Magisterial, señaló que se reunirán el martes 18 para hacer una evaluación inicial de las tratativas que han estado a cargo de sus colegas Edgar Tello, Francis Paredes y Paul Gutiérrez. “Si a mí me buscan no participo, somos respetuosos de nuestros acuerdos”, indicó. Sin embargo, dejó claro que están abiertos a todas las posibilidades. “No nos quedamos congelados en temas de origen político partidario, identidades y colores; no descartamos ni a Fuerza Popular ni a ningún grupo”, añadió, al comentar lo dicho por Hernando Guerra García sobre el Bloque Magisterial: “Es un grupo con el que se puede conversar más”.

Consultado sobre lo que requerirían para llegar a acuerdos, Paredes fue claro: “Esperaríamos que sigan la misma conducta democrática en comisiones y Pleno y ver con madurez los proyectos de educación”. Lo cierto, y lo ha dicho Tello, es que también quieren presidir la Comisión de Educación; de eso dependería finalmente a quién le dan sus 10 votos.

TENGA EN CUENTA QUE

-Renovación Popular elegirá el lunes 17 a su representante para la Mesa Directiva.

-Perú Libre decidirá cómo será su participación con Waldemar Cerrón como candidato.