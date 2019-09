La muerte de los 30 bebés en el Hospital Regional de Lambayeque por falta de incubadoras ha sido utilizada por los congresistas más notorios de esa región para alzar la voz contra el Gobierno. Sin embargo, esos mismos parlamentarios que ahora levantan su dedo acusador, no se preocuparon durante el último año por la salud de su región.

Perú21 analizó los informes de representación de los legisladores de Lambayeque Héctor Becerril, de FP; Clemente Flores, de PpK; Javier Velásquez, del Apra; Milagros Takayama, de FP; y Marvin Palma, de Cambio 21.

Los tres primeros tuvieron completamente abandonada la tarea de fiscalización de hospitales en el último periodo anual de sesiones, que comprende desde agosto de 2018 hasta julio de 2019. Durante ese tiempo, hubo 12 semanas en las que los legisladores debieron ocuparse de las problemáticas de la ciudadanía lambayecana, según el cronograma del Congreso de la República.

LOS AUSENTES

Si bien fue el fujimorista Héctor Becerril quien advirtió a la opinión pública sobre las muertes neonatales y las carencias del Hospital Regional en Chiclayo, su preocupación surgió recién el último 27 de agosto.

Según sus propios reportes de representación, Becerril no abordó ni una sola vez el tema de salud en su región, a pesar de que durante 2018 ya se había registrado el deceso de 48 bebés debido a la falta de implementos en el centro de salud en cuestión.

Más bien, Becerril se preocupó por visitar obras de pavimentación de carreteras, construcción de veredas, mejora de infraestructura de riego, rehabilitación de parques y colegios, y la fiscalización de una obra de saneamiento.

Consultado por Perú21, el fujimorista dijo que los congresistas no solo se dedican a visitar hospitales y que él viaja al 100% de las provincias de su región.

“También hay que fiscalizar otras obras de infraestructura, como carreteras, puentes, hospitales a nivel de Lambayeque, pero tan luego a mí me alertó una persona que trabaja en ese nosocomio, el día martes temprano estuve fiscalizando esta situación”, sostuvo.

Clemente Flores, de la bancada Peruanos por el Kambio, es otro de los parlamentarios que no fiscalizó los hospitales públicos de Lambayeque en el último año.

Durante esas 12 semanas de representación se dedicó a reunirse con autoridades regionales y locales, además de gremios de trabajadores. Asimismo, visitó obras de infraestructura en diferentes provincias de Lambayeque.

“En años anteriores sí hemos estado viendo el tema de los hospitales. Ahora nos hemos dedicado a ver temas de la reconstrucción, temas sociales, educación, etc. Este año no vimos salud porque ya lo habíamos hecho el año anterior, ahora hemos visto otros temas que no habíamos tocado”, dijo Flores a este diario.

REUNIONES POLÍTICAS

En sus semanas de representación, el aprista Javier Velásquez sí se reunió con personal del sector salud, pero para conversar sobre cuestiones laborales. En marzo, abril y junio de 2019 estuvo con dirigentes de los sindicatos de Essalud, del Hospital Almanzor Aguinaga, y con otros profesionales del sector.

Cuando le consultamos al legislador sobre su quehacer, respondió que él “no podía estar en todo” y refirió que el año pasado hizo una intervención al Hospital Regional junto con la Contraloría. Dicha visita fue en mayo de 2018 a pedido del propio director de la entidad.

“Este miércoles la ministra de Salud nos va a recibir junto con el director del hospital porque el problema no es solo la falta de equipo para los neonatos, sino que, según me han reportado, el 90% de los equipos están parados”, indicó.

Además, Velásquez calificó como un “exceso” que se le cuestione porque no se ocupó de temas de salud y aseguró que él promovió una norma para que se abran 65 plazas de personal médico en el Hospital Regional en Chiclayo.

DOS SÍ SE PREOCUPARON

Sin embargo, no todos los congresistas dejaron al sector salud de lado. La parlamentaria de Fuerza Popular Milagros Takayama sí reportó en mayo de este año la falta de equipo logístico en el Hospital Regional de Lambayeque, específicamente, la necesidad de un tomógrafo, jeringas, camillas y un mejor ambiente para los pacientes con TBC.

Y el parlamentario de Cambio 21 Marvin Palma fue quien atendió, en más oportunidades, temas de salud en su región relacionados a problemas de contaminación, el colapso del desagüe del Hospital Almanzor Aguinaga y un problema por un terreno donde está ubicado el Hospital Docente Las Mercedes.

TENGA EN CUENTA

 El Ministerio Público abrió investigación por la presunta comisión del delito de omisión de funciones para quienes resulten responsables de las muertes de 30 bebés. 

 En lo que va del año, 125 bebés nacieron prematuros. El coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Neonatología del Hospital Regional de Lambayeque, Manuel Azabache, alertó que unos cinco recién nacidos mueren al mes por falta de instrumental médico.

 El 30 de agosto, la Defensoría del Pueblo abrió investigación en el Hospital Regional de Lambayeque por el plazo de 15 días para indagar la capacidad y abastecimiento de incubadoras en los servicios de UCI y Emergencias de Neonatología. 

 La Contraloría detectó que las autoridades del hospital gastaron un millón de soles del presupuesto para distintas áreas médicas en 1,200 tarjetas electrónicas de consumo de canastas navideñas.