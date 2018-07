¿Qué tan necesario es reemplazar la OCMA por una autoridad nacional?

Durante su mensaje a la Nación , el presidente de la República, Martín Vizcarra , anunció que presentará al Congreso un proyecto de ley para la creación de una Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y el Ministerio Público que reemplazará a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y la Fiscalía de Control Interno.

Ambos organismos, que gozan de autonomía funcional, ejercen control respecto de todos los magistrados del país, con excepción de los vocales y fiscales supremos.

¿Qué tan necesario es reemplazar a la OCMA por una autoridad nacional? El abogado penalista Carlos Caro considera que la medida que dio el presidente “es absolutamente oportuna”.

“Yo desde hace años creo y vengo hablando de lo mismo porque, efectivamente, el control interno en el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial (PJ) no funciona. Los jueces que se van reciclando, un tiempo están en control interno y luego son jueces ordinarios. Para decirlo en sencillo, otorongo no come otorongo. En consecuencia, los órganos de control no cumplen una función de prevención ni de sanción. El control que se demanda es externo”, explica.

Caro sostiene que “La discusión va a ser como se conforma ese organismo externo.”

“Yo, en lo personal, siempre he dicho que lo mejor es que sea el CNM (Consejo Nacional de la Magistratura) con su nueva configuración, luego de su reestructuración, el que debería encargarse de ratificar, nombrar y sancionar a los jueces, porque es un organismo externo”, prosigue.

Asegura que “se puede crear un nuevo organismo en paralelo, pero, de cierta manera, se va a duplicar funciones porque toda la data, toda la información la tiene el CNM”. Sin embargo, dice, “habría que ver que plantea la iniciativa”.

Por su parte, el ex juez Marcos Ibazeta piensa que la fórmula propuesta por el presidente Vizcarra “es complicada”. Dice que, en nuestro sistema judicial, “hemos ensayado todo tipo de controles y ninguno ha sido eficaz, ni si quiera el del orden público que está a cargo de la Policía”.

“Entonces, yo no estoy seguro si sustituyendo la OCMA solucionamos el problema, porque el sistema de control de justicia, PJ, MP, tiene su OCMA, pero la OCMA es la primera instancia. Habría que estudiar por qué no ha funcionado. Yo le digo por qué, porque cuando llega un caso a la Corte Suprema se neutraliza, ya que la segunda instancia de la OCMA es el Consejo Ejecutivo del PJ”, expresa.

El ex magistrado refiere que “cuando sale algo al CNM para las destituciones resulta que el compadrazgo también se da allí. Entonces yo me temo que una sustitución sin un criterio claro de cómo se neutraliza el asunto, va a permitir una infiltración de las mafias más fácilmente todavía”.

“Se debe generar una nueva OCMA pero que se desprenda del vapuleo, que tenga una mayor independencia”, resume.

Ibazeta rescata del discurso del jefe de Estado “el ánimo de quebrar parámetros para encontrar soluciones”. Sin embargo, al discutir cómo hacer las cosas, no cree que sus propuestas “sean las más eficaces”.