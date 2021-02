Natalie Condori es ingeniera comercial y fue congresista de la República en el período 2011-2016. En estas elecciones aspira acceder nuevamente a una curul. Va con el Nº21 de Alianza para el Progreso y en Tribuna Electoral esbozó algunas propuestas en favor de los emprendedores y los confeccionistas textiles.

¿Qué plantea Ud. para ayudar al sector de emprendedores?

Los emprendedores son la columna vertebral de la economía y necesitamos reactivarlos. Para eso hay que flexibilizar las tasas de interés en el sistema financiero. No podemos intervenir en el ámbito privado, pero el Banco de la Nación sí puede hacerlo a través del otorgamiento de créditos más blandos, más baratos, con tasas de interés que estén al alcance de los emprendedores; eso permitiría dinamizar la economía.

¿De dónde saldrían los recursos para ese programa de préstamos?

Lamentablemente, en estos momentos no se le permite al Banco de la Nación intervenir en el sistema financiero a nivel competitivo. Lo que hay que hacer es flexibilizar esta posibilidad para que dé prestamos a los comerciantes. Otra propuesta en la que estoy trabajando es establecer zonas francas para los confeccionistas textiles, que los ayuden a sacar sus productos al mercado internacional pero con un trato preferencial en el tema arancelario. Es momento de dar medidas distintas para que los emprendedores tengan confianza en que el gobierno les da la mano, ahora se sienten desatendidos; están quebrando muchos restaurantes y peluquerías y muchos servicios están colapsando...

Natalie Condori, candidata al Congreso por Alianza para el Progreso #21

Otro sector afectado es el de los trabajadores informales, los ambulantes. ¿Hay alguna propuesta a favor de ellos?

Creo que hay que definir bien las competencias de los diferentes niveles de gobierno, no es posible que en diferentes situaciones, no solo de emergencia, cada municipio adopte medidas de restricción. Por ejemplo, en los centros comerciales se ha obligado a los comerciantes formales a salir a las calles donde están aglomerados. Muchos ahora ya no alquilan, han dejado de contratar personal, se les ha obligado a volverse informales.

En su plataforma electoral habla de una revolución educativa. ¿En qué nivel propone esos cambios?

Solo en Lima, en el 2019, tuvimos 121,730 estudiantes egresados de quinto año de secundaria y no todos, lamentablemente, accedieron a la educación superior o universitaria. Hay que atender urgentemente ese tema con la implementación de una ventanilla única de becas, sobre todo internacionales. Actualmente la entidad que se encarga de eso es la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) pero está muy debilitada, no tiene presupuesto por lo que podría articular su trabajo con el Ministerio de Educación y revertir esta situación.

VIDEO RECOMENDADO

Levantan la cuarentena pero se mantiene toque de queda en las noches y los domingos