Los referéndums planteados por el presidente Martín Vizcarra en su discurso de 28 de julio son inconstitucionales para el constitucionalista Natale Amprimo . Pide que se interpele al ministro de Justicia y da alcances sobre la reforma judicial.

En su mensaje de 28 de julio, el presidente Vizcarra propuso un referéndum para la reelección de congresistas, la bicameralidad, elección del CNM, financiamiento de partidos. ¿El presidente puede llamar a referéndum?

La Constitución no permite al presidente llamar a un referéndum. Este sirve para las reformas constitucionales, pero no hay referéndum directo si previamente el Congreso no aprueba la reforma. Por ejemplo, si en el Parlamento no se obtienen 66 votos para aprobar lo que se quiere modificar, no hay referéndum. Vizcarra tuvo un mensaje populista, que no ayuda. No entiende su rol, solo confronta.

El congresista Violeta y otros señalan el artículo 32 de la Constitución.

Es una ignorancia y una opinión interesada. La Constitución se interpreta integralmente no de forma aislada o inconexa. El artículo 32 indica que la Constitución puede ser modificada por referéndum, pero debe concordarse con lo que establece el artículo 206. Este señala que el referéndum es para ratificar lo aprobado por el Congreso. El TC ya lo señaló de esa manera. La propuesta presidencial es inconstitucional. ¿Quién lo aconseja? El ministro de Justicia es el asesor legal, ¿no? El Congreso debe interpelarlo de inmediato.

¿No está exagerando?

No, hace equivocarse al presidente. Es el primer presidente que bendice el chuponeo. Quiere sintonizar con la calle, pero estamos en un Estado de derecho, él se benefició de este. Lo demás es la barbarie y la barra brava. Le están vendiendo sebo de culebra. Puede sonar exagerado, pero, ¿qué diferencia a Vizcarra de Fujimori del 92? ¿Acaso la población, equivocada claro está, no pedía cerrar el Congreso y celebró el golpe? ¿O es que la medida se critica según de qué lado venga? Le señalo también que la tasa de reelección congresal no llega al 20%.

El presidente también cuestionó al fiscal de la Nación por dos audios, al igual que el ministro de Justicia. Pero Vizcarra y Zeballos tienen sus audios.

Que el presidente mencione al fiscal Chávarry me pareció burdo y falto de elementales formas de educación. Igual las declaraciones del ex fiscal Sánchez. Las declaraciones del ministro sobre Chávarry fueron absolutamente irresponsables e impropias de quien asumió este cargo. Considera que el fiscal está sometido por el Ejecutivo, pero la Fiscalía es un organismo autónomo. Recién asume y tiene una intencionalidad política de tensar más la cuerda y no solucionar el tema. Cuestiona el indulto a Fujimori, que mereció una revisión de la Corte IDH indicando que debe revisarse en jurisdicción peruana. El ministro de Justicia opina sobre un tema que se verá en materia judicial y él es una de las partes que debería defender el indulto. Deben interpelarlo de inmediato.

Yendo a la reforma judicial, ¿cómo debe elegirse a jueces y fiscales?

La autonomía e independencia del poder político son fundamentales. En el Perú, hubo diversas formas de elección de jueces: la política, el presidente proponía y el Congreso ratificaba. La variable técnica con un órgano independiente que elegía, como el CNM, con participación de la sociedad civil para evitar la politización. Y la variable autónoma, donde la Corte Suprema designaba a los jueces por lo menos de rango inferior.

Enrique Chirinos Soto dijo que nunca hubo un organismo con tanto poder como el CNM.

Pero cuando se planteó el CNM con una composición más abierta a colegios profesionales y facultades, fue saludada, era un reconocimiento a que sería despolitizado. La ratificación cada 7 años, en la Constitución del 93, también fue aplaudida como un control de juez. Pero ha servido para generar compadrazgo e institucionalizar los favores.

¿Cuál es el diseño que se presta a menos debilidades humanas?

La forma de designar no solo es un problema en el Perú. Crear un mecanismo autónomo separado del tema político es lo mejor. Pero la ratificación creó una dependencia permanente. Ese fue uno de los problemas. Si se designa al juez de por vida, se le puede cesar por falta grave y si no es competente, no ascenderá. Pero la revisión cada 7 años genera en los jueces una sensación de inestabilidad y son más proclives a no ser tan autónomos de los poderes.

¿Cómo controlar a los jueces nombrados de por vida?

Que sea de por vida no implica que no haya control y denuncia. Los supremos tienen el antejuicio, los del CNM, pero no someterlos a una revisión cada 7 años. Para el control pueden votar los abogados que tengan más de 20 años de ejercicio profesional, elegir a los supremos a través de quienes fueron presidentes de la Suprema, para que haya solvencia.

¿Un control externo o interno?

Un CNM no es malo per se. El problema del actual es una composición que no está mal, pero sin medida. Por ejemplo, los rectores de universidades particulares. Tenemos muchísimas de ínfimo nivel académico, deberían ser de las acreditadas por la Sunedu, las recalificadas. Es necesario delimitar para darle mayor nivel, más calidad al CNM. En el caso de los colegios profesionales, igual. Ocurre que cualquier fulano postula. Solo hay que tener más de 45 años.

En otras partes del mundo, ¿cómo es?

Es diverso.

¿Qué prima?

Se considera que el mejor modelo es el que esteriliza la elección de los jueces por el poder político. En EE.UU., propone el presidente y los ratifica el Senado, (cada estado tiene dos senadores).

¿Quiénes deberían ser jueces?

La cantidad de títulos no hace que un juez sea honorable. El dicho reza: Para juez, hay que seleccionar a una buena persona, si sabe algo de derecho, mejor. ¿Qué pasa? Los mejores alumnos de derecho no aspiran a ser magistrados…

¿Por cuestión social, porque es poco dinero, por falta de civismo?

Hay varios factores. Las condiciones de trabajo no son buenas, oficinas precarias tugurizadas, presupuesto escaso. Si bien mejoraron las remuneraciones, no son lo mejor. Además, la sociedad no reconoce la labor de un juez, tiene una imagen negativa.

También falta vocación de servicio.

Deberían salir de las mejores universidades y del tercio superior. Podrían hacer una suerte de Secigra, prácticas, en el Poder Judicial, se llevaría a la excelencia ahí. A algunos les quedará la vocación por la carrera judicial. En Colombia, con el narcotráfico, el Ejército colombiano hizo convenios con los mejores colegios, captando de ahí alumnos para que fueran militares. Les garantizó estudios de postgrado en el extranjero. Si estás en el décimo superior de la carrera judicial, se le paga la maestría, tiene que haber incentivos para garantizar la calidad de los alumnos. La justicia cuesta, para captar inversiones, para crecer. Se requiere un sólido sistema judicial. No deben llegar a ser jueces por descarte, porque no consiguieron trabajo en la vía privada.

Una vez adentro, ¿habría evaluaciones, cómo sería?

Hay concursos para ir ascendiendo. Esos alumnos con excelencia harán carrera judicial. Algunos quedarán de magistrados, otros de relatores. En la Suprema hay provisionales, se requieren titulares.

¿Deben estar en una academia, como los diplomáticos?

La actual Academia de la Magistratura es parte del Poder Judicial, es un mecanismo de ascenso entre quienes son jueces.

¿Y una academia como la de los diplomáticos? Dan examen para ingresar a la carrera luego de haber estado un tiempo.

El problema es el material humano, ¿eso captará mejores jueces o peores jueces? El diplomático se dedica toda su vida a eso, el juez tiene una especialidad que es el derecho, es un abogado con experiencia. Hay que estudiarlo, una academia que da un postgrado y congrega a la excelencia. A mí lo que me preocupa es que no hay vocación para ser juez. Yo le pregunto, ¿por qué ha tenido éxito el arbitraje?

¿Éxito? Está bien cuestionado con lo de Odebrecht.

Son algunos casos de manejo discutible. Los grandes casos hoy, económicamente hablando, no se ven en el Poder Judicial sino en el arbitraje. ¿Por qué los abogados privados sí aspiran a ejercer esa función jurisdiccional? La academia puede ser un mecanismo de incentivo para los más jóvenes. Luego, ya en el Poder Judicial habrá cursos para ir ascendiendo. El examen lo toma un buen CNM.

¿El Congreso es el órgano indicado para realizar la reforma judicial, el Ejecutivo no tiene arte ni parte?

Sí, no hay facultades legislativas para una reforma constitucional del Ejecutivo.

¿Lo hace la Comisión de Constitución o la de Justicia? ¿Hay lío por ello?

La reforma constitucional corresponde a la Comisión de Constitución, es la especializada. Claro que la de Justicia tiene algo que decir. Se requiere un consenso amplísimo además. La Comisión de Constitución es la principal en esta materia, sin excluir a la otra.

Hay dos vías, una legislatura, mayoría simple y referéndum; o votación en dos legislaturas con mayoría de dos tercios. ¿Cuál es mejor?

Si hay los consensos, los dos tercios sería lo mejor. Pero no se trata de echarle agua al caldo para tener dos tercios y que la reforma no sirva para nada. Si no hay consenso, sería ir por la forma ordinaria: mitad más uno y referéndum.

¿Cómo sabemos si se usa una alternativa o la otra?

Si hay consenso, lo ideal son dos legislaturas. Si en la primera votación son 68 votos, es evidente que hay que someterlo a referéndum. Creo que en diciembre habremos avanzado bastante en la reforma judicial.

Tenemos una catarata de audios, ¿cómo se maneja esto?

Es verdad. Además de los privados que los distribuyen en forma selectiva y parcial, la Fiscalía tiene el material. Esta debe cesar la agonía y realizar una suerte de balance general. Si la Fiscalía hace un balance y de lo escuchado denuncia a los presuntos implicados, así se puede parar esto. O ir a una comisión especial del Congreso. Buscar un mecanismo que permita que el tema se defina íntegramente y no por etapas que generan una agonía con audios seleccionados además.

¿Un país puede estar en manos de una ONG por más respetable que sea?

Por eso digo que la Fiscalía debería actuar. También hay una gran responsabilidad de quienes han difundido la información. La interceptación no puede ser objeto de reparto. La información entregada a una ONG también pudo haberle llegado a los delincuentes. Evidentemente, hay un mercado de audios. No puede quedar impune. Es verdad también que lo conocido es de una gravedad que no podía dejarse de difundir.

¿Se debe investigar la filtración de audios?

Sí, pero no para sancionar a quienes los difundieron.

¿La Fiscalía tiene que hacer una justicia exprés entonces?

Sí, los audios han sido una bomba atómica. Estamos en ruina judicial y hay que levantarse.

“Se exagera audio coloquial”

Legalmente, ¿al fiscal de la Nación lo elige la junta de fiscales?

Es lo constitucional. La ley de Ministerio Público responde a la Constitución del 79, la invitación al presidente es absolutamente protocolar. Es clarísimo. Su nombramiento es absolutamente legal.

¿Todos los fiscales votan por ellos mismos?

Absolutamente. En el Congreso también. Se está exagerando un audio coloquial entre colegas, los peruanos son muy proclives a usar diminutivos. Es una manera de hablar que no se limita al Poder Judicial. Todos usamos jerga, diminutivos, no nos hace actuar de manera imparcial. Es evidente que no se ha querido que el fiscal de la Nación asuma, el audio fue seleccionado. Decir que hay falta de ética en Chávarry es rizar el rizo. No hay nada delictivo y se mira por qué le dijo hermanito, por qué votó por el mismo, etc.

¿La Asamblea Constituyente es una facultad del Ejecutivo?

No. En el Perú, las constituyentes han sido mecanismos para salir de un golpe de Estado. La Constitución contempla los mecanismos de reforma. Todo lo planteado por el ministro de Justicia no está dentro de la Constitución, responde a una agenda determinada. No viene de los festejos por asumir el cargo. Es una agenda política de confrontación.

¿El presidente y el premier están en ello?

Una declaración de esa envergadura es imposible que se dé en forma individual. Para qué lo nombraron, para la confrontación. Parece que el presidente lo avala, no cree en la Constitución.

La Mesa Directiva del Congreso la ganó el fujimorismo.

Ahí funcionan los votos, no hay nada que decir. Negar el peso de los votos fujimoristas y no propiciar una Mesa multipartidaria les permitió a ellos tener todo el control. Yo hubiera promovido una Mesa con todos.