Tras más de dos años de espera, el Tribunal Constitucional (TC) finalmente declaró infundado un recurso interpuesto por Miguel Arévalo Ramírez, investigado por narcotráfico y quien denunció a diferentes medios (entre ellos Perú21), periodistas y hasta al propio Google por difundir información sobre las indagaciones seguidas en su contra.

En la sentencia, los magistrados del TC dejan un importante precedente en pro de la libertad de expresión y de información en el Perú.

Según se remarca, “la información difundida por los demandados se basa en datos objetivos y contrastables, constituidos por las investigaciones relacionadas con el narcotráfico y el financiamiento del terrorismo, realizadas por el Ministerio Público, la Policía Nacional y la DEA, las cuales incluyen reportes, testigos, fotografías, sindicaciones, entre otros”.

Y el tribunal deja en claro que una investigación contra una persona –”en cualquier nivel”– sobre presuntos vínculos con narcotráfico y el terrorismo sí “goza de la más alta relevancia e interés público, y constituye, a todas luces, un hecho noticioso”.

Agregan que Arévalo no pudo presentar documentación alguna que acredite “la falsedad de lo indicado, esto es, que demuestre que no existieron tales investigaciones”. Y, además, que si bien algunas pesquisas pudieron haberse archivado, “ello no enerva la posibilidad de su reapertura, como consecuencia del eventual surgimiento de nueva evidencia o nuevas líneas de investigación”.

Ante ello, el pedido de ‘Eteco’ de “retirar, eliminar y cancelar sus datos personales” de las diferentes plataformas que informaron de sus vínculos con el narcotráfico es infundado.

Al respecto, el abogado penalista Roberto Pereira, indicó a Perú21 que “la decisión del tribunal es acertada”, desde el punto de vista de la libertad de información, y que si el TC hubiera afirmado lo contrario habría sido “muy peligroso para la prensa”.

Que no se repita

Para los expertos consultados por este diario, este revés para ‘Eteco’ –si es llevado a la coyuntura actual– podría considerarse como un precedente para lo que viene sucediendo durante el gobierno de Pedro Castillo.

Esto tras el anuncio del mandatario de denunciar al dominical Panorama por revelar las declaraciones de su exsecretrario de Palacio, Bruno Pacheco, que confirmarían que recibió dinero ilícito por ascensos de miembros de las Fuerzas Armadas.

El abogado penalista Luis Lamas Puccio indicó que “sirve como precedente para saber que la denuncia contra Panorama no prosperaría”.

Para Lamas, este es un “ataque directo a la libertad de expresión”, cosa que el Gobierno buscaba también al presentar el proyecto de ley que “criminalizaba” la publicación de información fiscal.

Roberto Pereira añadió que: “él (Castillo) no puede responder con amenazas de recurrir al sistema penal porque contradice todas las funciones que y como presidente está obligado a rendir cuentas activamente”.

ENTREVISTA

Sonia Medina: Procuradora antidrogas

Sonia Medina

La procuradora antidrogas, Sonia Medina, comentó acerca de la sentencia del Tribunal Constitucional ante el caso del investigado por narcotráfico ‘Eteco’, quien quiso inculpar a los medios de comunicación por simplemente hacer pública información que la Fiscalía de la Nación y la Policía Nacional tenían sobre este personaje.

¿Qué tan importante es esta sentencia?

Esa sentencia va a marcar un hito para la administración de la justicia. Es muy importante porque se evidencia que no hay poderes que estén por encima de la Ley. Esta persona ha tratado de obstruir a la justicia.

Un juez de Tarapoto le concedió un habeas corpus a Arévalo Ramírez, si bien una sala superior lo anuló ¿el juez puede tomar en cuenta para su nueva resolución el fallo del TC?

Tendría que tomarla en cuenta por todos los parámetros jurisprudenciales, tiene que ser esto visto por las judicaturas no solamente en este caso en concreto, sino para todos los casos que vayan a haber más adelante. Considero que la sentencia del juez de Tarapoto fue errática y hasta ahora no hay pronunciamiento nuevo pese a que la instancia superior se lo ordenó, está desobedeciendo a una entidad superior.

Usted dijo que esto marca un hito. ¿Este caso podría ser utilizado para poner un pare a los poderosos que amenazan con denunciar a los medios que reportan sobre los avances de investigaciones?

Marca un hito porque los fundamentos son los que cuentan, lo que interesa es lo que ha valorado la sentencia constitucional.

A nivel de la Fiscalía¿Cuál es el estado del caso Eteco?

Estaban en plenas investigaciones y actuaciones que quedaron truncas por los testimoniales, etc. Quedó trunco ante el habeas corpus de este juez que debe pronunciarse de acuerdo a la Ley y no por otros intereses. Vamos a esperar que la investigación siga.

Sabía que

Las investigaciones a ‘Eteco’ se vieron retrasadas por un habeas corpus presentado por los abogados de Miguel Arévalo.

Un juez de Tarapoto, el magistrado César Mariano Méndez Calderón, admitió la medida y ordenó al grupo especial de Inteligencia Orión de la Policía Antidrogas y a la Fiscalía contra el Crimen Organizado “el cese inmediato de todo acto de investigación”. En enero del 2021 se apeló contra el fallo.