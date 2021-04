Guerra-García ganó una curul y ahora se prepara para llevar a Keiko Fujimori a Palacio.

¿Qué alianzas tienen en mente?

Ninguna de las dos organizaciones tiene una mayoría o puede considerar que representa al pueblo. Para comenzar estamos conversando con las asociaciones de restaurantes, las galerías de comerciantes, las asociaciones vecinales donde se ha expresado esta necesidad de cambio. No se trata de ir corriendo a pedir una alianza. Primero debemos escuchar lo que quiere el pueblo y luego reflexionar con los partidos políticos.

Keiko ha dicho que no habrá ataques. ¿Cómo van a confrontar a Castillo?

Hernando Guerra García: "El Perú no necesita una hoja de ruta"

Uno no demuestra que es mejor insultando o agrediendo al otro, pero Keiko tampoco ha dicho que no vamos a responder. Uno puede atacar las ideas del otro, vamos a dar una pelea ideológica porque tenemos una visión diferente de nuestro país: una economía social de mercado, generar riqueza y crear empresa. Ellos quieren estatizar como si el Estado fuera un gran administrador. No puede ni vacunarnos.

¿Cuál es su posición frente a la libertad de expresión ?

Uno de los pilares de la democracia es la libertad de prensa. Cuando se ponen pretextos frente a la libertad de expresarse, olvidamos que, luego del derecho a la vida, la libertad es la más importante. De ninguna manera se pueden aceptar esos planteamientos; así empiezan las dictaduras.

¿A quién escucha Keiko?

Está Luis Galarreta, Patricia Juárez; ahora Miky Torres, que es parte de la estructura moderna del fujimorismo. Ella escucha también a su padre, a su hermana Sachi y otros especialistas.

¿Qué papel tendrá Alberto Fujimori?

Creo que hay mucho de fábula en lo que se dice en la revista. El plan lo hemos hecho un grupo de técnicos. El consejo que da un padre a su hija, con la experiencia de Alberto Fujimori, lo administra Keiko.

¿Es posible que Keiko firme una hoja de ruta?

Un país no necesita una hoja de ruta, un país no es una camioneta que va por un camino rural. Estamos dispuestos a tener muchos acuerdos en temas como salud, educación. Y si nos ponemos de acuerdo en más temas, perfecto.