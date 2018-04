Nancy Lange no acudió a citación de fiscal Hamilton Castro

La ex primera dama Nancy Lange no acudió este lunes a la sede del Ministerio Público, donde había sido citada por el fiscal Hamilton Castro, que investiga los lazos de Odebrecht con las empresas del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.

El Equipo Especial del Ministerio Público para el caso Odebrecht la esperaba a las 9 de la mañana.

Según fuentes de Perú21, Nancy Lange tiene hasta este mediodía para solicitar una nueva reprogramación. La Fiscalía ya la había citado para el 27 de marzo, pero no concurrió por encontrarse en los Estados Unidos.

Lange aparece como socia de Latin America Enterprise Capital Corporation, una de las compañías que fundaron el empresario chileno Gerardo Sepúlveda y PPK.