César Nakazaki, abogado del expresidente Alberto Fujimori, informó que presentarán una solicitud al Estado peruano para que se inhiba de presentarse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para defender la sentencia del hábeas corpus a favor del exmandatario dado por el Tribunal Constitucional (TC).

Para la defensa de Fujimori, el Ejecutivo “está saboteando” la sentencia del TC y no permitiría que el hábeas corpus a favor de su patrocinado llegue a buen puerto.

“De acuerdo a la Constitución, el gobierno tendría que ir a defender la sentencia del Tribunal Constitucional, pero el gobierno ha dicho que la va a sabotear, lo cual nos lleva a que le pidamos al gobierno que se inhiba, que quien haga la defensa ante la corte interamericana sean los propios miembros del TC”, indicó en declaraciones a Canal N.

Asimismo, aseguró que se encuentran a la expectativa de la sentencia del TC. “Mientras no salga la sentencia no puede haber orden de libertad, recién cuando salga la sentencia -no se sabe- para que pase donde el juez de ejecución penal”, indicó.

“Las sentencias de habeas corpus deberían ser las más veloces, debería salir de inmediato”, exhortó y aseguró que Alberto Fujimori se “encuentra más enfermo que antes” por lo que esperan su próxima liberación.

