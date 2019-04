Nakazaki: edad de PPK se deberá considerar ante pedido de prisión preventiva

El abogado de Pedro Pablo Kuczynski ( PPK), César Nakazaki , aseguró que la edad del ex presidente sí es un elemento que deberá ser evaluado por el juez en el pedido de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público.

“No es un tema de lo que opina Rafael Vela, un gran juez y espero que sea un buen fiscal, es lo que dice la ley. Si ven la ley, hay un artículo expreso que tiene nombre y se llama arresto domiciliario y es en tres casos: para mayores de 65 años, mujeres gestantes y personas enfermas”, afirmó a la prensa.

Minutos antes, el coordinador del equipo especial Rafael Vela, aseguró que desde el punto de vista de la fiscalía, los argumentos que se discutirán en la sesión de mañana sobre el pedido de prisión preventiva, no irán entorno a la edad de PPK , sino en proporción a la exigencia del caso que se sigue por el presunto delito de lavado de activos.

“Para nosotros está bastante claro que los argumentos que se van a discutir no van en torno a la edad del investigado sino en proporción a su medida, su necesidad, exigencia, y al caso que está planteando el Ministerio Público debido a su madurez”, refirió Vela.

César Nakazaki aseguró que el ex jefe de Estado estará presente en la audiencia, pese a que es su derecho no asistir. “Si bien es su derecho no asistir, él quiere estar personalmente”, dijo.

Esta mañana, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria decidió que este miércoles evaluará el pedido de prisión preventiva contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski , solicitado por la fiscalía por el presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht.

El juez Jorge Chávez Tamariz decidió reprogramarla para mañana a pedido de la fiscalía y la defensa de los procesados: Pedro Pablo Kuczynski , Gloria Jesús Kisic y José Luis Bernaola.