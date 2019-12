Jefferson Moreno, abogado de Nadine Heredia, aseguró que “no es tan cierto” lo que supuestamente dijo el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú Jorge Barata, respecto al papel de la ex primera dama en la adjudicación del Gaseoducto Sur Peruano a la empresa brasileña.

"Nos han traído completa esa declaración […] y no es tan cierto lo que en su momento se publicaba y se decía. Barata, en esa declaración oficial, en ningún momento dice que la señora Heredia le dijo: 'no te preocupes, yo soluciono los problemas, yo me encargo'", dijo.

En Canal N, Moreno indicó que uno de los grandes problemas de la nueva declaración de Barata es que entra en contradicciones con las que brindó en el 2016, donde no mencionó a Heredia Alarcón.

“Hay más problemas en esa declaración […] El segundo problema que tienen es: ¿a qué Barata le van a creer? Al Barata de este año o al Barata del 2016. En el 2016 dice que ha tenido que respetar todas las reglas que le puso Proinversión, que el gobierno de Ollanta Humala es el que más lo ha maltratado de todos los gobiernos en los que él ha podido participar”, remarcó.

Cabe indicar que el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción reprogramó la audiencia de impedimento de salida del país contra Nadine Heredia por las presuntas irregularidades en la adjudicación del Gasoducto Sur Peruano al consorcio integrado por Odebrecht.

Ante un pedido de la fiscal Geovana Mori, del equipo especial Lava Jato, y de los abogados de los investigados, el juez Jorge Chávez Tamariz reprogramó la audiencia para el próximo lunes 23 de diciembre a las 9:30 am.

La semana pasada Barata declaró en Brasil que se reunió en la oficina de Nadine Heredia, en Palacio Gobierno, con el expresidente Ollanta Humala, exministros y funcionarios del gobierno nacionalista, donde habrían coordinado favorecer a la constructora brasileña con la licitación del Gasoducto Sur Peruano.

Fue la primera vez que Barata revela que Heredia gestionó reuniones para presuntamente beneficiar a la empresa brasileña, que se adjudicó la obra en consorcio con Enagás y Graña y Montero, en julio del 2014, por más de US$7 mil millones.