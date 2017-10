Nadine Heredia no respondió las preguntas de la Comisión de Fiscalización Rolando Reátegui, presidente de esta comisión, llegó hasta el penal de Chorrillos para intentar interrogar a la ex primera dama por caso Fasabi. Ella se presentó pero no se acogió a su derecho de guardar silencio.

Geraldo Caso