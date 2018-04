La espera terminó. Esta tarde, la ex primera dama Nadine Heredia salió del penal de Chorrillos con dirección a su vivienda en Surco, luego de la disposición del pasado jueves del Tribunal Constitucional que ordenó la excarcelación de la ex pareja presidencial.

El vehículo que trasladaba a Nadine Heredia fue perseguido por todos los medios de comunicación. Cuando llegaron a su predio, los camarógrafos ingresaron a la cochera de la ex primera dama, lo cual generó la reacción defensiva de los agentes de seguridad del Estado.

"Están invadiendo mi propiedad privada, por favor", indicó enojada Nadine Heredia, que no podía salir del vehículo por el asedio de la prensa.

"Ella salió muy enojada. Incluso gritó empujó a los periodistas que pugnaban por tomar sus primeras declaraciones", comentó un reportero de Canal N. Además, dijo que iba a dar unas palabras, pero por toda la situación caótica no habló.