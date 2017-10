Nadine Heredia no recibirá a comisión de Fiscalización por Caso Fasabi

La ex primera dama Nadine Heredia no recibirá este lunes a la Comisión de Fiscalización del Congreso. A través de un oficio, la defensa legal explicó que no recibirá al citado grupo parlamentario en su celda en el Anexo del penal para mujeres Santa Mónica, donde cumple prisión preventiva.

"Pongo en su conocimiento que me abstendré de participar en la sesión extraordinaria programada para el próximo lunes a las 09:30 am", dice el escrito publicado en la cuenta de Twitter del abogado de Nadine Heredia, Wilfredo Pedraza.

Dicha comisión tenía previsto tomar las declaraciones tanto de Ollanta Humala como de su esposa Nadine Heredia respecto a la muerte del chofer de la ex pareja presidencial.

Carta de Nadine Heredia a Comisión de Fiscalización, informa que no participará en sesión del lunes por Caso Fasabi. Ya investiga Fiscalía. pic.twitter.com/tK7uazSm5X — Wilfredo Pedraza S (@wilfredopedraza) October 13, 2017

El ex mandatario también había manifestado que tampoco acogería a este grupo dado que el tema se encuentra en Fiscalía. Este argumento también fue utilizado por su esposa.