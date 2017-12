Nadine Heredia: "A quienes sí recibieron coimas ni se les formaliza investigación"

Nadine Heredia se pronunció sobre las declaraciones de Marcelo Odebrecht en el interrogatorio que el fiscal de lavado de activos José Pérez le realizó el pasado mes de noviembre.

La ex primera dama resaltó que Marcelo Odebrecht sostuviera que Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, no estaba de acuerdo con entregar dinero a la campaña nacionalista, pese a que era un pedido del partido de trabajadores de Brasil.

En ese sentido, Heredia, quien cumple prisión preventiva por el caso Odebrecht, negó que el partido nacionalista haya solicitado algún tipo de apoyo al Partido de Trabajadores y exhortó a esa agrupación política a pronunciarse.

"Marcelo Odebrecht señala haber ordenado donar a Barata a pedido del PT-Brasil y eso nunca se dio. NO solicitamos NINGÚN apoyo económico. Solicito a los representantes del PT Brasil deslindar con este señalamiento", escribió en su cuenta de Twitter.

"Cinco meses sin libertad, mientras quienes SÍ recibieron coimas camufladas en servicios a empresas amigas, offshores o conferencias ni se les formaliza investigación", remarcó.