Nadine Heredia pide respuesta del Tribunal Constitucional para revertir prisión preventiva

Desde el Anexo del penal de Mujeres de Chorrillos, la ex primera dama Nadine Heredia envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional respecto a la prisión preventiva que viene cumpliendo junto a su esposo, el ex presidente Ollanta Humala , el cual fue suspendido la tarde este jueves y no se retomará hasta el 10 de abril

"Desde hace varias semanas, mi familia, mis hijos y nosotros, venimos esperando la decisión del Tribunal Constitucional que permitiría revertir esta abusiva prisión preventiva. Mantenemos la esperanza de que esta arbitrariedad sea revertida y podamos defendernos en libertad", suscribió en la red social.

Agregó también —en otro tuit— una foto junto a sus tres hijos, agradeciendo a quienes la han apoyado en este proceso.

"Quiero agradecer a todos aquellos que con sus palabras, cartas, mensajes y oraciones, así como con su presencia, nos reconfortan y nos dan su cariño. Especialmente a mis hijos", se puede leer junto a la foto.

