En respuesta a la denuncia periodística según la cual Odebrecht y OAS financiaron a los publicistas de Ollanta Humala, en la campaña de 2011, la ex primera dama Nadine Heredia aseguró que FX Comunicaciones fue contratada por el Partido Nacionalista y negó que haya gestionado algún "pago adicional" para Vlademir Garreta, fundador de esa agencia.

"FX Comunicaciones fue contratada por el Partido Nacionalista, como consta en ONPE. No gestioné ningún pago adicional para el Sr. Garreta", escribió Heredia, en su Twitter.

Según reveló El Comercio, Garreta afirmó, ante las autoridades peruanas, que las empresas OAS y Odebrecht le pagaron US$ 986 mil para asesorar la campaña electoral del entonces candidato nacionalista. La primera compañía habría dado US$ 286 mil y la segunda US$ 700 mil.

"Me facilitaron el número de Nadine Heredia, no recuerdo si fue el mismo Leo Pinheiro (ex presidente de OAS) u otra persona, pero la cuestión es que la llamé y quedamos en reunirnos en Lima", señaló Garreta al destacar el papel que cumplió la ex primera dama en la campaña electoral.

Añadió que en abril de 2011, Nadine Heredia le pidió que se contacte con Jorge Barata, entonces director de Odebrecht y ahora preso en Brasil por actos de corrupción, para recibir US$ 700 mil.

El informe periodístico precisa, que Garreta, quien fue militante y dirigente del Partido de los Trabajadores del ex mandatario brasileño José Inacio Lula Da Silva, fundó no solo la empresa de asesoría FX Comunicaciones Global LTD, sino MEK.