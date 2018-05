ACTUALIZACIÓN 18:20

Antonia Alarcón, madre de la ex primera dama Nadine Heredia, abandonó su vivienda ubicada en el distrito de Surco, en medio del allanamiento que realizar la fiscalía de Lavado de Activos.

En total son cinco los inmuebles relacionados a Nadine Heredia y Ollanta Huamala los que han sido intervenidos por el Ministerio Público. La operación se realiza en el marco de las investigaciones a la ex pareja presidencial por los presuntos aporte de la brasileña Odebrecht durante la campaña presidencial del 2011.

NOTA ORIGINAL

La madre de la ex primera dama Nadine Heredia , Antonia Alarcón, retira sus pertenencias de la vivienda ubicada en la cuadra 3 de la avenida Loma Hermosa, en Surco, luego de que esta mañana se procediera con el allanamiento de cinco inmuebles pertenecientes a la ex pareja presidencial por los presuntos aportes de Odebrecht en la campaña presidencial del 2011.

Canal N mostró imágenes desde la vivienda donde se encuentra la madre de Heredia Alarcón, donde se observa cómo todos los muebles y artefactos son colocados en una pequeño camión.

En el predio también se encuentra Ilan Heredia , hermano de la ex primera dama, quien indicó que personal de Fiscalía se ha comportado de la mejor manera y no han tenido un mal trato con su madre.

"Al menos las personas que han estado adentro de la casa se han comportado bien, mi preocupación era que de alguna u otra manera haya algún maltrato contra mi madre, lo descarto completamente, las personas están muy atentas", declaró ante cámaras.

"ESTAMOS CURTIDOS"

Ilan sostuvo que el allanamiento no ha sido un bajón anímico pues han pasado por cosas más complicadas y "no están hechos de algodón". En declaraciones a los medios, Heredia reiteró que la prisión preventiva para su hermana y cuñado no debió efectuarse y que ellos "no tienen por qué temer".

"También tenemos que ser ejemplo para los menores que hay en la casa", sostuvo, indicando que el hijo de Nadine se encuentra en su casa, mientras que las otras dos menores deben estar en la vivienda de una amiga cercana a la ex primera dama.

Agregó que se encuentra preocupado por la situación de la familia y que atraviesan por una situación en la que el juez "ve solamente un extremo de lo que solicita el fiscal", mientras que ellos tienen que defender su posición.