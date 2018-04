Nadine Heredia: Justicia suiza complica a ex primera dama con transferencias

Más noticias llegan desde Suiza . El diario brasileño Estadao reveló ayer información relacionada a las transferencias de presunto dinero ilícito que habría hecho la ex primera dama Nadine Heredia a las cuentas de su cuñada, Ivoska Humala, que vive en el país europeo.

Perú21 había informado, semanas atrás, que el Tribunal Penal Federal suizo dispuso hacer públicos los movimientos bancarios de Ivoska a pedido del Ministerio Público peruano porque revelarían, de acuerdo a la hipótesis fiscal, la ruta de parte de los aportes ilícitos que habrían recibido Heredia y el ex mandatario Ollanta Humala para financiar su campaña presidencial de 2011.

De acuerdo a Estadao, la justicia helvética señala en uno de sus informes que “una parte de las contribuciones (aportes) fue desviada por Nadine para uso personal”.

En su momento, la propia Heredia negó que haya hecho algún depósito a cuentas de Ivoska y viceversa. “No existe ninguna transferencia bancaria, ni operación financiera que yo haya realizado a alguna cuenta de la Sra. Ivoska Humala. Ni de ella a mí”, tuiteó.

Fuentes fiscales indicaron a este diario que siguen a la espera de que las autoridades suizas envíen la información sobre el caso, que fue solicitada por el fiscal Germán Juárez en agosto del año pasado.

No descartaron que Juárez incluya esos reportes en la acusación que formalizará en los próximos días. “Después de culminar la investigación preparatoria, el fiscal tiene 30 días para acusar, la investigación está sólida”, indicaron.

SIN PREOCUPACIONES



Tras conocer lo publicado por Estadao, César Nakazaki, abogado de Humala y Heredia, minimizó el reporte periodístico y dijo que está concentrado en los elementos que han sido presentados como pruebas.

“No me preocupa ni me merece comentario cualquier información que no obre en el proceso, en abril se termina la investigación preparatoria y en el expediente no existe información proveniente de Suiza”, argumentó en diálogo con este diario. Agregó que el fiscal no tendrá tiempo para incorporar más evidencias.

DATOS



- César Nakazaki insistió en que si el fiscal Germán Juárez intenta incorporar, en el eventual juicio, información enviada desde Suiza, podría ser considerada como prueba tardía.



- La Fiscalía investiga a Humala y Heredia por el presunto delito de lavado de activos. No declararon ante la ONPE presuntos aportes irregulares que habrían recibido para financiar sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.



- El TC ordenó la excarcelación de ambos y dispuso que su situación pase a comparecencia con restricciones.