El juez Jorge Chávez acogió el pedido de la fiscal Geovana Mori y dictó 12 meses de impedimento de salida del país para la exprimera dama Nadine Heredia, quien es investigada por haber supuestamente favorecido a Odebrecht con la licitación del Gasoducto del Sur.

Chávez concluyó que existen suficientes elementos de convicción para establecer que la esposa del expresidente Ollanta Humala tuvo injerencia en la concesión de la megaobra para beneficiar a la compañía brasileña.

“Hay existencia de un poder (de Nadine Heredia) sobre los empresarios y funcionarios, hay sindicación directa contra Heredia porque habría tenido influencia en favor de Odebrecht”, manifestó el magistrado en audiencia.

Asimismo, el juez advirtió que la cónyuge de Humala no tiene arraigo laboral y ello es un elemento más para considerar que puede huir de territorio nacional. “Es indiscutible que Heredia no realiza actividad laboral y no tiene ingresos económicos, es débil el argumento del abogado cuando dice que el trabajo de su patrocinada es en el Partido Nacionalista”, sostuvo.

También se dictó similar medida contra los exministros Jorge Merino, René Cornejo y Carlos Paredes; además de los miembros del comité de Provinversión Edgar Ramírez Cadenillas, Rosario Patiño y Gustavo Navarro Valdivia.