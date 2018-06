Los montos de las tres cuentas bancarias de la ex primera dama Nadine Heredia , con S/300 mil y US$52 mil –incautadas por la Fiscalía el pasado 7 de mayo– se sumarán al desbalance patrimonial que tiene por 1 millón 231 mil soles.

Fuentes del Ministerio Publico precisaron a Perú21 que en la cuenta de Heredia en el Scotiabank había S/118,646, mientras que en la del Banco Continental se encontraron S/182,422, en la cuenta de moneda nacional, y US$52,822, en la de dólares.

Además, indicaron que la diligencia se realizará antes de la acusación contra la pareja investigada por el presunto delito de lavado de activos.

El fiscal Germán Juárez, a cargo de la pesquisa, acusa al ex mandatario y a su esposa de haber recibido US$3 millones de la constructora Odebrecht para financiar las campañas electorales del Partido Nacionalista de 2006 y 2011.

Sobre la acusación contra la pareja Humala-Heredia, informaron que están esperando que la Sala Penal de Apelaciones resuelva la recusación que presentó el coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, Rafael Vela, contra dos de los jueces de la Primera Sala Penal de Apelaciones que se pronunciaron a favor del pedido de Humala y Heredia para retirar a tres jueces que confirmaron en segunda instancia los 18 meses de prisión preventiva.

PERITAJE DE PARTE

Julio Espinoza, abogado de Humala y Heredia, dijo a este diario que “no tiene información sobre si se incrementará el desbalance patrimonial de mi patrocinada”.

En ese escenario, Espinoza informó que Humala, a través de sus abogados, ya entregó el peritaje de parte.

El pasado 3 de junio, tras la publicación del reporte final de la Fiscalía en el que se señala que el desbalance del ex presidente y su entorno es de S/14 millones, su abogado Wilfredo Pedraza calificó el peritaje de “absurdo y arbitrario”.

La misma fuente fiscal indicó que el peritaje de Humala se debatirá a nivel judicial.

DATOS:

-El ex presidente Humala negó que su entorno tenga un desbalance patrimonial por S/14 millones. “Yo recibo esta información con indignación porque es sesgada”, manifestó el 3 de junio.

-A partir de documentos y testimonios, la Fiscalía determinó que el Partido Nacionalista tiene ingresos no sustentados por S/4’957,590.

-La ex pareja presidencial negó que haya recibido dinero de Odebrecht para financiar su campaña electoral.