Las cosas en su sitio. En varias oportunidades, Ollanta Humala, en un intento por defender a su esposa Nadine Heredia de las acusaciones por corrupción, ha señalado que ella no ha sido funcionaria pública. La Fiscalía, sin embargo, no solo rebate esa posición sino que le atribuye un “poder de facto”, poder que habría utilizado para entregar a Odebrecht la concesión del Gasoducto del Sur Peruano.

En su escrito de formalización de la investigación preparatoria sobre el caso Gasoducto del Sur, al que accedió Perú21, la fiscal Geovana Mori justifica por qué decide incluirla en la investigación e imputarle delitos.

“Nadine Heredia tiene la calidad de autora del delito de colusión agravada, toda vez que es funcionaria pública de facto y/o de hecho, por delegación de funciones por parte de su cónyuge Ollanta Humala”, se lee.

En el documento se señala que la exprimera dama “asumió un rol fundamental en las tratativas” con los representantes de Odebrecht, que finalmente ganó la licitación del proyecto a un costo de más de 7 mil millones dólares.

También hace referencia a que Heredia tuvo encuentros con los funcionarios del Estado que participaron “directamente” en la última etapa del proceso de licitación del Gasoducto del Sur.

“Fue tal fue el poder que detentaba, que llegó a condicionar la adjudicación de la buena pro a favor de Odebrecht, siempre y cuando no participe como empresa consorciada Graña y Montero”, indica Mori.

Y añade que: “Su accionar evidencia un claro ejemplo del poder de facto que tuvo, pues no solo los representantes de Odebrecht y funcionarios que participaron en dichos procesos de contratación concurrieron a Palacio de Gobierno para reunirse con ella, sino que, a su vez, los acuerdos a los que arribaron con ella, también fueron cumplidos en los términos pactados. Es decir, tanto particulares como funcionarios con los que se coludió, reconocieron en esta tal poder de facto”.

La fiscal Geovana Mori también atribuye a Nadine Heredia el delito de asociación ilícita para delinquir, pues señala que “en su condición de líder, habría tenido como rol o función establecer los planes delictivos y comunicar los mismos a los demás integrantes”.

Argumento de la defensa

El abogado defensor de Heredia, Jefferson Moreno, aseguró que los argumentos de la fiscal Mori “son más de lo mismo” y cuestionó que se use “un nuevo concepto llamado funcionario de facto”.

“Ella no es funcionaria pública, y como no es no puede existir el delito de colusión, por eso recurren de manera desesperada a este concepto de funcionario de facto; pero para eso debes ser de verdad funcionario pero ejerciendo funciones que no te corresponden”, comentó a Perú21.

DATOS

- La fiscal formalizó investigación preparatoria en el caso del Gasoducto contra 25 personas, entre ellos los exministros de Humala Luis Miguel Castilla, Jorge Merino, Eleodoro Mayorga, Carlos Paredes y René Cornejo.

- La española Enagás, socia de Odebrecht en el proyecto Gasoducto, negó haber participado o tener conocimiento de actos ilícitos en dicha concesión.