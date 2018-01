Nadine Heredia: “Fiscalía no me encontró ni offshores ni propiedades en el extranjero” La ex primera dama cuestionó que el Ministerio Público no realizara la misma “búsqueda internacional” de información a todos los implicados en el caso Odebrecht.



(Mario Zapata) La esposa de Ollanta Humala cumple 18 meses de prisión preventiva por presuntamente haber recibido dinero de Odebrecht. (Mario Zapata)