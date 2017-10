"Nadine Heredia expresó preocupación por línea editorial de El Comercio", afirmó José Graña Miró Quesada

El presidente del Directorio del Grupo Graña y Montero y ex miembro del directorio de El comercio, José Graña Miró Quesada, se presentó este martes a la comisión investigadora Lava Jato del Congreso de la República y reveló que la ex primera dama Nadine Heredia se reunió con él para expresarle su preocupación sobre la línea editorial de El Comercio.

Según narró José Graña Miró Quesada, la ex primera dama lo recibió en Palacio de Gobierno en más de una oportunidad. En una de dichas reuniones ella tenía "un fólder de recortes del diario El Comercio con varios titulares y artículos que ella consideraba en contra de su forma de pensar".

"Sí me he reunido con ella y básicamente era un tema que no tenía nada que ver con Graña y Montero. Era su preocupación por la línea editorial de El Comercio y en el entendido de que yo podía ayudar a modificar esa línea editorial y simplemente fue explicarle que yo no tenía nada que ver, que no era un accionista importante", detalló Miro Quesada.

"RENUNCIÉ POR ESE TEMA"

El representante del Grupo Graña y Montero sostuvo que debido a ese pedido de Nadine Heredia —con respecto a la línea editorial de El Comercio— que le generó "sorpresa" fue que renunció al directorio del diario en mención a principios de 2013.

"La verdad es que yo renuncié a El Comercio por ese tema. No recuerdo las fechas exactas de las reuniones, pero en la primera yo sí era miembro del directorio en ese momento y a raíz de eso consideré que era mejor renunciar, después he tenido otra reunión con ella ya habiendo renunciado cosa que le expliqué", manifestó.

Además, José Graña Miro Quesada agregó que "si la ex primera dama o el gobierno de entonces consideraba que había un conflicto de interés" en ese momento era algo delicado porque Graña y Montero tiene acciones en Nueva York.