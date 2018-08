Nadine Heredia no asistió a la comisión Madre Mía

La ex primera dama Nadine Heredia no acudió a la Comisión Madre Mía, que preside el congresista Héctor Becerril (FP), pese a ser notificada con la debida anticipación.

En diálogo con Perú21, Wilfredo Pedraza, abogado de Heredia, explicó que no recibieron ningún documento y atribuyó lo ocurrido a una maniobra para "alejar las miradas de la prensa a Becerril", quien está involucrado en los llamados 'CNMaudios''.

No obstante, fuentes de la Comisión Madre Mía informaron que sí fue notificada con anticipación. Dicho documento, aseguraron, llegó al domicilio de su madre Antonia Alarcón.

Heredia tenía que explicar sobre la frase "juez se puede escoger" que estaba escrita en una de sus agendas, y que podría tener relación con el hecho de que su esposo, el ex presidente Ollanta Humala, haya sido absuelto del caso Madre Mía.

La sesión estaba programada para las 8:30 a.m. y la ex primera dama fue esperada por una hora. No pidió reprogramación ni se excusó por su inasistencia.

La comisión Madre Mía es la encargada de investigar las presuntas ejecuciones extrajudiciales en 1992 que se habrían realizado en la base militar en Huánuco, la cual estaba a cargo del ex presidente Ollanta Humala.