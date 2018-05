La Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la ex primera dama Nadine Heredia para que sus agendas, en las que llevaba el registro de sus actividades financieras, no sean consideradas como pruebas en el caso de lavado de activos que le sigue la Fiscalía .

Con esta decisión, el Poder Judicial ha declarado en última instancia que los referidos documentos son válidos para ser usados en el proceso penal.

Para el penalista Carlos Caro, esta decisión “fortalece la investigación” que tiene a su cargo el fiscal Germán Juárez.

“Una de las pruebas usadas por la Fiscalía eran, precisamente, las agendas. Ahora que han sido declaradas legales, el fiscal podrá usarlas hasta en el juicio cuando quiera interrogar a Nadine Heredia sobre su contenido”, explicó Caro a Perú21 .

Juárez investiga al ex mandatario Ollanta Humala y a la ex primera dama por el presunto financiamiento ilícito de sus campañas presidenciales de los años 2006 y 2011.

De acuerdo a su tesis, la ex pareja presidencial recibió dinero del gobierno de Venezuela y de la empresa Odebrecht (US$3 millones) para costear sus actividades proselitistas.

Y no solo eso. Humala y su esposa, según el Ministerio Público, se habrían quedado con parte del dinero para incrementar su patrimonio personal.

El ex jefe de Estado ha argumentado, en los últimos días, que recibir aportes no es delito. Asimismo, rechazó la versión fiscal.

TENGA EN CUENTA



- La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Sala Penal Nacional evaluará mañana la recusación interpuesta por la defensa de Humala y Heredia contra el tribunal que confirmó la prisión preventiva contra ambos.



- El ex mandatario está autorizado para dar sus descargos en la misma audiencia.