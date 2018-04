Nadine Heredia: "Todos los acusados por Barata deberían estar en prisión"

La ex primera dama Nadine Heredia expresó hoy que, al igual que ella y su esposo, el ex presidente Ollanta Humala , todos los personajes que fueron sindicados por el ex superintendente de Odebrecht , Jorge Barata, de haber recibido dinero presuntamente ilícito deberían estar cumpliendo prisión preventiva.

"Si la justicia es igual para todos y no hay consignas políticas, todos los que han sido acusados por Jorge Barata deberían estar con prisión preventiva mientras se les investiga, como pasa con nosotros desde hace 9 meses; más aún si nosotros hemos demostrado nuestro arraigo", expresó a través de Twitter.

Como se sabe, Humala y Heredia están siendo investigados por el delito de lavado de activos por recibir, según Barata, US$3 millones ilícitos de la constructora brasileña para financiar su campaña presidencial del 2011. Pese a ello, ambos han negado esa versión.

La esposa del ex jefe de Estado se refirió también a la decisión de ayer del Tribunal Constitucional de postergar, para el 26 de abril, el debate del hábeas corpus que presentaron para anular la prisión preventiva que pesa sobre los dos.

"Difícil entender la demora del Tribunal Constitucional que debiera zanjar con el uso abusivo y excesivo de las presiones preventivas que sufren muchas familias en el Perú, mientras ven la tolerancia con quienes sí delinquieron. Sobre quienes hay pruebas y rutas de dinero", tuiteó.

En otra publicación, Heredia sostuvo: "En un país democrático como Perú, es lamentable que mientras se lleva a cabo la Cumbre de las Américas se mantenga en prisión al ex presidente Ollanta Humala sin garantías constitucionales a la presunción de inocencia y derecho a la defensa; peor aún, sin pruebas, ni acusación formal".

