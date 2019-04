Ollanta Humala también lamenta muerte del ex presidente Alan García

Muchos son los políticos que se pronuncian tras la muerte del ex presidente Alan García , el ex mandatario Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia lamentaron su deceso.

"Mi familia y yo lamentamos el fallecimiento del expresidente Alan García Pérez. Respetemos el dolor de sus seres queridos", escribió Ollanta Humala en redes sociales.

El ex presidente fue trasladado por agentes policiales hasta el hospital de Emergencias Casimiro Ulloa a las 6:45 a.m. con diagnóstico de impacto de bala, entrada y salida, en la cabeza. A las 7:10 a.m. fue llevado a la sala de operaciones para ser intervenido.

Durante conferencia de prensa, la Ministra de Salud, Zulema Tomás, indicó que Alan García sufrió tres paros cardiorrespiratorios. Posteriormente, se confirmó que nada se pudo hacer: el ex presidente había fallecido.