Municipalidad de Magdalena se ratifica en que no hubo robo de celular a Isabel Cajo

Isabel Cajo, trabajadora parlamentaria vinculada recientemente a una presunta red de prostitución dentro del Congreso, aseguró haber sido víctima de un robo de celular en el distrito de Magdalena.

Sin embargo, la Municipalidad de Magdalena descartó dicha denuncia, respaldándose en un video de vigilancia que, según la institución, demuestra que el hecho no ocurrió en el lugar, fecha y hora señalados por Cajo.

Durante una entrevista en un programa de Willax, Cajo rechazó las acusaciones e indicó que no es la persona que aparece en las imágenes difundidas por el municipio.

“Debo poner de conocimiento de las autoridades y sobre todo de la municipalidad que no he faltado a la verdad y que, si bien dicha institución ha presentado un video de vigilancia, la persona que se observa en dicha grabación no soy yo”, declaró.

Cajo también señaló que enfrenta una campaña de desprestigio que considera "injusta". “Lamento mucho las tergiversaciones que se han generado a mi alrededor. Solo pido, por favor, que ya no me ataquen más. Ya no quiero más burlas, no merezco lo que estoy pasando. Todo esto es muy injusto”, afirmó con evidente pesar.

Por su parte, la municipalidad de Magdalena reafirmó su posición, señalando que el supuesto robo no tuvo lugar y que los videos de seguridad están a disposición de cualquier autoridad o entidad que desee verificarlos.

La comuna reiteró su compromiso con la transparencia y aclaró que no busca perjudicar a ninguna persona, sino solo garantizar que los hechos se aclaren.

