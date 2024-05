Primero, quiere asegurar su aprobación en el Pleno. La presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano, señaló a Perú21 que antes de pedir al titular del Congreso, Alejandro Soto, que se ponga a debate el proyecto de ley que prohíbe que sentenciados por asesinato, terrorismo y otros delitos graves puedan postular a un cargo de elección popular, está buscando consenso entre las bancadas. Esto, para que dicha norma sea aprobada cuando pase el Pleno.

Moyano explicó que hace eso porque se requiere 87 votos, en dos legislaturas, para que reciba la luz verde del Pleno, por ser un proyecto de ley de reforma constitucional.

“Lo que quiero decirles a todos: ‘Es una ley de reforma constitucional. Y más allá de un titular, lo que se tiene que conseguir es consenso’”, dijo.

Al ser consultada si es que ella pedirá, el próximo martes 4, en la Junta de Portavoces, al presidente del Congreso para que se retome la votación en el Pleno, reveló que no lo podía hacer porque no hay esos 87 votos,.

“Cuando es una reforma constitucional se tiene que pedir consenso. Señor, todavía no logro el consenso. Todavía no logro los votos (se requiere 87 votos). O, ¿quieren ustedes que pongamos (a debate) el proyecto y lo perdamos?”, señaló.

Al repreguntarle que se corre el riesgo de que si no se aprueba hasta antes de abril de 2025, este no pueda entrar en vigencia para las próximas elecciones, porque se necesita que se apruebe en dos legislaturas, contestó: “Es lo mismo que va a correr (el riesgo) si es que no tenemos los votos. Cuidado, que yo no puedo hablar como presidenta que ‘no tengo los votos’, pero ya lo saben”.

Dijo además que está conversando con las agrupaciones parlamentarias, para conseguir los 87 votos, y pedir después de que se ponga a debate en el Pleno, pero aseguró que hay resistencia de “algunas” bancadas, pero no dio los nombres.

¿Cuáles son esas bancadas que se resisten?, le volvió a preguntar Perú21. “No puedo decirlo, porque si quiero lograr los votos...”, concluyó, y se marchó rumbo al Pleno que estaba por comenzar.

Perú21 informó hoy que la vicepresidenta de la Comisión de Constitución, Adriana Tudela, y el secretario, Jorge Marticorena, coincidieron, en que está en manos de la presidenta de ese grupo, Martha Moyano, solicitar al presidente del Congreso, Alejandro Soto, levantar el cuarto intermedio para que se retome en el Pleno la votación de la ley que prohíbe que los condenados por delitos graves como terrorismo, rebelión, sedición, asesinato y otros puedan postular a un cargo de elección popular a partir de los comicios de 2026.

Sin embargo, a raíz de que Moyano aún no efectúa dicho requerimiento, el congresista Marticorena, en su calidad de vocero alterno del grupo parlamentario Perú Bicentenario, aseguró a este diario que él mismo efectuará ese pedido en la Junta de Portavoces del próximo martes 4 de junio.

El referido proyecto de ley, cuyo uno de los autores es el legislador de Renovación Popular, Alejandro Muñante, tiene que ser aprobado antes de abril de 2025 para que entre en vigencia, y de esa forma no puedan postular los asesinos de policías, como Antauro Humala, y los condenados por otros delitos graves como terrorismo, rebelión y otros.

