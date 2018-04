El Movimiento Nuevo Perú, de Verónika Mendoza, a través de una misiva de su comisión de Relaciones Internacionales, expresó su solidaridad con el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, quien ha sido condenado a 12 años de cárcel por corrupción con la trama destapada en la petrolera estatal Petrobras.

Según la agrupación, la justicia en Brasil “se está aplicando en forma parcializada, selectiva y discriminatoria” y que, aseguran, solo quieren evitar que el ex mandatario vuelva a postular a la presidencia.

“Todo indica que lo que busca la justicia brasileña no es tanto sancionar los delitos de corrupción sino dejar fuera de juego a Lula, pues con la eventual condena lo deja fuera de la campaña presidencial”, se lee en el comunicado.

“Son escandalosas y condenables las presiones políticas públicas sobre los jueces, la más ominosa de todas fue el pronunciamiento del jefe del ejército general Eduardo Villas Boas sosteniendo que su institución no toleraría la “impunidad”, manifestando una descarada intromisión y desconociendo que no puede existir impunidad cuando todavía no hay una condena en última instancia”, refiere la misiva.

En tanto, manifiestan que “la democracia y los derechos fundamentales del pueblo brasilero se han deteriorado considerablemente y se encuentra crecientemente amenazada por la corrupción y el abuso de poder”.