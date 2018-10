Movida de Chávarry genera malestar en equipo Lava Jato

El súbito despido de la fiscal provisional Erika Delgado Torres, integrante del equipo especial del caso Lava Jato, ha provocado desconfianza de este grupo hacia el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Fuentes cercanas al equipo especial indicaron que el grupo es consciente de que el único responsable de la decisión es el titular del Ministerio Público.

“No se fortalece un área quitando fiscales. El equipo pedirá que reconsidere su decisión, pero ya dependerá de Chávarry”, indicaron a Perú21.

El último viernes, Erika Delgado se enteró de su despido mientras participaba en un allanamiento a la casa de Giancarlo Bertini, un aportante de Fuerza Popular, en La Molina. Según los registros de la ONPE, Bertini aportó al partido fujimorista S/171,575 durante la campaña electoral de 2011.

“Quitar a un fiscal en pleno operativo de allanamientos complica el trabajo”, agregaron. Según las fuentes, en el equipo especial creen que con este tipo de decisiones buscan “aburrirlos para que renuncien y así evitar cargar con el costo de sacarlos del caso Lava Jato”.

En julio último, el propio Chávarry designó a Delgado en el grupo que investiga los sobornos de las empresas brasileñas. Ella estuvo destacada como adjunta del fiscal José Domingo Pérez y lo apoyaba en las investigaciones del caso Metro de Lima, que involucra al ex presidente Alan García, y los presuntos aportes de Odebrecht a campañas presidenciales, como la de Keiko Fujimori.

Desde México, donde participó en un encuentro anticorrupción, José Pérez reiteró ayer sus críticas al titular de la Fiscalía: “Hay cuestionamientos al fiscal de la Nación, de lo cual yo he dado mi posición crítica ante los medios. Me reafirmo en lo que he señalado. No se puede dar una verdadera lucha contra la corrupción si todos los ciudadanos no estamos vigilantes de nuestras autoridades que están encargadas de administrar la justicia”.

Vea también Pedro Chávarry despide a fiscal del equipo del caso Odebrecht

En un comunicado, Chávarry trató de justificar su decisión. Sin aclarar las razones de fondo, dijo que todos los fiscales provisionales están sujetos al cese de su función, a propuesta de la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales (OREF), pero no sería suficiente.

“El fiscal de la Nación, si bien tiene facultad para hacer cambio de fiscales, no puede separar a una fiscal que investiga casos muy importantes sin que exista justificación suficiente e informe previo de su jefe inmediato”, aseguró el ex titular del Ministerio Público y fiscal supremo Pablo Sánchez.

Asimismo, el presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de La Libertad, Mirko Cano, y de Áncash, José Luis Checa, coincidieron con esta postura.

“Al doctor José Pérez no le deben quitar fiscales sino apoyarlo mucho más”, dijo Cano. “Para hacer este tipo de cambios se supone que se debe consultar al jefe inmediato”, agregó por su parte Checa.