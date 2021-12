El analista Pedro Yaranga se refirió hoy al encuentro clave en el que participó el actual jefe de Estado junto a integrantes del Movadef. Este manifestó que la Asamblea Nacional de Frentes de Defensa (2018) fue convocada por “aquellos que tenían relación con el Movadef”, brazo político de Sendero Luminoso, quienes después le decían al actual mandatario qué hablar y qué no hablar. Para Yaranga esta sería la razón por la que a “Castillo le cuesta mucho deslindar con este grupo”.

“La reunión es real, y no fue gestada por todos los Frentes de Defensa, sólo por aquellos que tenían cierta relación con el Movadef. La realizaron en un local especial, en una organización Ayacuchana del Rímac. La gran carta de presentación de Castillo fue protagonizar una de las más grandes manifestaciones del magisterio, pero eso no le bastaba para convertirse en presidente de la República. Quienes le decían al actual mandatario, qué hablar y qué no hablar eran de la línea dura del Movadef. Él obedecía a eso. Por ello las palabras del presidente Castillo son muy tibias para deslindar con este grupo, le cuesta mucho porque ellos saben cómo ha nacido él”, manifestó para Perú21TV.

Se acordó -según reveló la Unidad de Investigación de Perú21- que se usarían los organismos de fachada en el evento principal –que tuvo como invitado a Castillo– como los colectivos 1ero de Mayo, Cumbre de los Pueblos, Frente Nacional Alborada, entre otros que también profesan el pensamiento Gonzalo, para hacer mayoría ante cualquier decisión e “imponer posición de clase”.

null null

Pedro Yaranga apuntó que el Movadef no cesa en sus intenciones de llegar al poder, y “por ello están al tanto de que la Fenatep tenga registro y en unas próximas elecciones propongan un candidato, escogido por ellos”.

“El mayor sueño que tiene Movadef es que sean ellos mismos quienes lleguen al poder, por ello están al tanto que la Fenatep tenga registro y en unas próximas elecciones lanzar un candidato propio; como retribución, en el Gobierno hay muchas personas vinculadas a este grupo, no directamente, sino a través de sus familiares, en los ministerios y en cargos importantes. Si Castillo quisiera enfrentar directamente estas dos lacras, el narcotráfico y el terrorismo trabajaría con los grupos especializados de las fuerzas armadas”, puntualizó.

VIDEO DESTACADO:

El actual mandatario Pedro Castillo logró respaldo de vinculados con el Movadef. También, hoy los visitantes de la casa de Breña se presentaron en la Comisión de Fiscalización del Congreso. Además, Hernando Cevallos niega que esté pensando renunciar como ministro de Salud. Y medio centenar de migrantes muertos por accidente de carretera en México.