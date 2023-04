Vuelven las protestas en el sur. En el acuerdo tomado por las organizaciones sociales de Puno del pasado 1 de abril, en el que se convoca a un ‘paro seco’ entre hoy y mañana, la Fenatep (que en Puno adopta el nombre de Sutep Regional) aparece entre los gremios llamados a participar en las nuevas manifestaciones.

Moisés Chipana, secretario general de la Fenatep, el sindicato de maestros que según la Dircote es parte del Movadef y de la Nueva Fracción Roja de Sendero Luminoso, dijo a este medio que el llamado de dichas organizaciones sociales está dirigido al Sutep Regional de Puno, que es el gremio afiliado a su federación, es decir, la Fenatep.

Chipana explicó que los profesores ya están convocados a participar en las protestas que se iban a realizar en Puno y el resto del país, desde el pasado 4 de marzo, cuando su federación aceptó participar en las movilizaciones que “convoque el pueblo”.

PARTICIPARÁN EN PROTESTAS. El acuerdo de la asamblea de la Fenatep, del pasado 4 de abril, indica que los profesores se sumarán a las protestas, como ahora lo hacen en Puno.

Por eso, dijo que cree que hoy acatarán dicha medida los cerca de 25 mil profesores que hay en Puno, y que en su mayoría, según él, están afiliados a su sindicato.

“El magisterio no puede ser ajeno a la lucha del pueblo. Si hay movilizaciones, se tendrá que participar en las movilizaciones; los profesores que trabajan en la tarde marcharán en la mañana; y los que trabajan en la mañana marcharán en la tarde”, sostuvo Chipana, y precisó que las clases serán virtuales en las ciudades, pero añadió que no puede asegurar que estas se lleven adelante en las zonas rurales con éxito porque no existe buena señal de Internet.

No obstante, dijo que cada colegio es autónomo en decidir si realiza clases o no. Eso sí, adelantó que no habrá clases presenciales.

El secretario general del Sutep, Lucio Castro, denunció a Perú21 que la Fenatep utiliza sin su permiso las siglas de “Sutep Puno” para confundir a la población y a los maestros.

“Se presentan como Sutep pero son Fenatep. Ellos no representan al Sutep, no hay que dejarse sorprender”, se quejó.

PARO SECO

El ‘paro seco’ es una medida en la que no está permitido el tránsito vehicular, entre las 8 a.m. y las 6 pm., pero sí pueden funcionar los negocios, los comercios y las entidades bancarias.

Si bien la alerta del inicio de la nueva protesta la dio el martes último la Defensoría del Pueblo, este medio pudo tener acceso al acuerdo tomado, el pasado 1 de abril, por las organizaciones sociales puneñas en el que convocan a dos ‘paros secos’. El primero, que ya se dio y fue entre el 4 y 5 de este mes, y el segundo, que se llevará a cabo entre hoy y mañana viernes.

CONVOCATORIA. El pasado 1 de este mes, las organizaciones sociales pidieron coordinar el 'paro seco' con el Sutep, que es en realidad la Fenatep Puno.

Otra medida acordada es que, el sábado 16, en el distrito de Ayaviri, se realizará una evaluación del paro para decidir si se prolonga y cuáles serán las nuevas fechas. Además, se decretó que el 19 de julio se llevará a cabo la tercera Toma de Lima.

“Esperamos que las protestas sean pacíficas”, dijo a Perú21 el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Puno, Francisco Aquise, y explicó que, si bien el ‘paro seco’ no permite el tránsito vehicular entre las 8.00 a.m. y 6.00 p.m., sí autoriza trabajar a los negocios, los bancos y los hoteles y hostales que hay en la región.

Sin embargo, para Aquise, no tiene sentido que se permita trabajar a los hoteles y hostales si no hay turistas porque una medida como esta causa temor y ocasiona que cambien de destino a otras ciudades.

“La pérdida desde el 9 de enero hasta fines de marzo es de casi 700 millones de soles en los sectores de minería, acuicultura, transporte y hotelería. Solo en la festividad de la Candelaria se perdieron 100 millones de soles en ingresos”, aseguró.

El director de Turismo del Gobierno Regional de Puno, Vadim Masciotti, señaló a este medio que se enteró de la medida a través de las radios locales y las redes sociales, y ya tomaron sus medidas de contingencia.

Masciotti dijo que, desde la semana pasada, después del primer paro, se registró el ingreso de 500 turistas extranjeros y 2 mil nacionales, provenientes principalmente de Cusco, Arequipa, Tacna y Moquegua, que solo representa el 5% del número de turistas que recibían hasta antes del mes de diciembre pasado, fecha en que empezaron las protestas y los bloqueos en Puno.

SABÍA QUE

-“El aeropuerto de Juliaca está cerrado; esperamos que las protestas acaben para que retorne el turismo”, dijo Vadim Masciotti, director de Turismo del Gore-Puno.

-El 28 de febrero pasado, la Fenatep Puno, que se hace llamar Sutep Regional Puno, envió un comunicado en que indica que se pliega a las protestas.

ACUERDO. El 28 de febrero, el Sutep Regional de Puno, o sea la Fenatep Puno, acepta sumarse orgánicamente a las protestas, como la que se realizará hoy y mañana.

-El 4 de marzo, la Fenatep realiza una asamblea en la que ratifica que todas sus bases regionales, entre ellas la de Puno, se sumarán a las huelgas o protestas.

-El Ministerio de Educación no respondió a Perú21 sobre qué medidas ha adoptado para contrarrestar el paro.