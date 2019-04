El motivo para dar prisión a PPK es débil, dice especialista

La orden de prisión preventiva por 36 meses para el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski sigue generando debate. El abogado Luciano López sostuvo que si bien la investigación de la Fiscalía al ex mandatario por el delito de lavado de activos logró acopiar elementos que le dan solidez al caso, ello no basta para dictar una medida tan severa.

“Lo que necesitas es probar que esta persona o se va a fugar o hay un riesgo alto de que obstruya la justicia y en este caso no veo un sustento fuerte en ninguno de los dos”, dijo López a Perú21.

El juez Jorge Chávez Tamariz indicó que el peligro de fuga se basa en que PPK, de 80 años, no tiene trabajo y su esposa está en el extranjero.



“Hemos visto que el impedimento de salida que tiene Kuczynski ha funcionado muy bien y sus cuentas están embargadas”, refutó López.



Por otro lado, el magistrado indicó que el peligro de obstruir la investigación obedece a que Kuczynski dio una dirección falsa sobre Denise Hernández, contadora de Westfield Capital.



Entre 4 y 5 policías de la Dirsepen vigilan al ex mandatario (César Campos/Perú21).

“Puede ser una inconducta procesal, pero no veo actos sistemáticos de obstrucción que justifiquen confinarlo por tres años”, señaló. Para López, el arresto domiciliario daba las garantías de que la pesquisa iba a seguir sin problemas.



VISITA DE FAMILIARES

En tanto, Kuczynski continúa internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Angloamericana. En el segundo piso del nosocomio se turnan entre cuatro y cinco policías de la Dirección de Seguridad de Penales (Dirsepen) para vigilar al ex mandatario.

Por la tarde, acudieron a la clínica su hermano Miguel Kuczynski y su abogado César Nakazaki. “PPK está más reconfortado con la presencia de su familia y atento a la apelación que interpondremos”, indicó Nakazaki a la prensa.

Pedro Pablo Kuczynski fue internado el 17 de abril pasado (César Campos/Perú21).

Datos:

- Medidas como el arresto domiciliario y el impedimento de salida deben garantizar que no habrá peligro de fuga, señala el abogado Luciano López.

- “Asumir que el arresto domiciliario no va a funcionar es decir que el Mininter no hace bien su trabajo”, dijo.