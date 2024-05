El ministro de Educación, Morgan Quero, persiste en su defensa a la presidenta Dina Boluarte (y su entorno) y continuó disparando contra el Ministerio Público.

En ese sentido, cuestionó las últimas decisiones de la Fiscalía y deslizó que, de seguir con las presiones y detenciones arbitrarias, podría ocurrir alguna desgracia como el suicidio del expresidente Alan García.

“No tiene que significar impunidad, pero no debe repetirse lo que sucedió en los días aciagos de 2019 cuando el señor Alan García se quitó la vida. No deben repetirse las detenciones arbitrarias de actores políticos de forma fuera de lugar en relación a sus derechos humanos”, dijo el ministro a RPP.

Si bien no quiso hablar de un caso específico, explicó que se refería a “todos los casos que hemos vivido en los últimos años en Perú en relación a las detenciones preliminares que me parecen un abuso de poder”.

Para graficar su postura, explicó que la Fiscalía soltó en cuatro ocasiones al sicario conocido como ‘Maldito Cris’ y que eso demostraría “una contradicción”.

“Deberíamos trabajar en esa criminalidad organizada y no generar un manto de sospecha grave sobre el sistema democrático”, expresó.





No habla con la prensa

Sobre la negativa de la presidenta Dina Boluarte de hablar con la prensa, el ministro Quero recordó que ella se presenta en eventos públicos, da discursos y reúne con la gente.

Señaló que para hablar con la prensa se cuenta con una vocería presidencial que dialoga de las actividades de la mandataria, “más allá del trabajo del presidente del Consejo de Ministros, que es vocero del gobierno en conjunto”.





Contra los derechos humanos

La Fiscalía inició diligencias contra la presidenta “por instigadora” ante la desactivación de equipo especial de apoyo al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) y el ministro consideró que esta medida atenta contra la presunción de inocencia.

“Consideramos que de alguna manera esas intervenciones del Ministerio Público son desproporcionadas contra los derechos humanos y la presunción de inocencia de personas involucradas”, comentó Quero.

Y agregó que, en su opinión, “es legítimo alzar nuestra voz y hacer una reflexión de la mano con la ciudadanía para que esta también tenga otro criterio y otra posibilidad de hacerse un juicio en relación a los sucesos porque muchas de esas denuncias no son corroboradas”. “Entonces no nos adelantemos, no prejuzguemos, es algo muy importante dentro de nuestra vida cívica el respeto a las normas constitucionales”, sostuvo.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO

Aldo Mariátegui: "Es un gobierno frágil. La mujer es tan torpe"