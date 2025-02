¿Moratoria de transgénicos se cae de madura?

Los transgénicos vuelven a estar en el centro de la discusión nacional, luego de que los congresistas de Avanza País Edward Málaga, Alejandro Cavero y Adriana Tudela, presentaran un proyecto de ley que busca derogar la moratoria vigente hasta 2035 para la entrada y producción semillas modificadas genéticamente.

Desde sectores de izquierda han criticado la propuesta, ya que advierten que esta podría significar un riesgo para la biodiversidad y la riqueza alimentaria que caracteriza al Perú. No obstante, también es cierto que, según la FAO, el 51.7% de peruanos se encuentra en inseguridad alimentaria.

¿Qué son los transgénicos?

Los transgénicos son organismos, generalmente plantas, que han sido modificadas genéticamente para incluir genes de otras especies. Este proceso se realiza para otorgarles características deseadas, como resistencia a plagas, tolerancia a herbicidas o mejor calidad nutricional.

Por ejemplo, una planta transgénica podría haber sido modificada para resistir un insecto que normalmente la dañaría, lo que ayuda a aumentar su producción y reducir el uso de pesticidas. En resumen, los transgénicos son una herramienta de la biotecnología que permite mejorar ciertos aspectos de los organismos mediante la modificación de su ADN.

Edward Málaga, científico e impulsor de la propuesta, aseguró a Perú21 que ciertos sectores han iniciado una campaña de miedo para evitar que se derogue la moratoria. Recordó una campaña de reconocidos chefs peruanos que en 2020 exhibían platos peruanos sin sus ingredientes principales, asegurando que eso sucedería si no se ampliaba la moratoria. "Todos esos escenarios de horror no están sustentados", dijo.

El legislador reconoció que todas las tecnologías tienen riesgos. No obstante, precisó que los riesgos que se advertían hace 40 o 50 años sobre los transgénicos ya han sido desmentidos por la ciencia. "Casi nadie habla de la salud, ahora solo hablan de biodiversidad", señaló.

En ese sentido, consideró que los opositores a los transgénicos alertan sobre el reemplazo de especies nativas de alimentos por transgénicos. "Eso es de locos, no porque siembres algo va a morirse todo alrededor", afirmó.

Málaga resaltó que los transgénicos pueden facilitarle la labor a los agricultores, debido a que se modifican las semillas para que sean más resistentes a plagas. Uno de los productos que se suele utilizar sobre cultivos modificados es el glifosato, un herbicida.

"Tu puedes manipular una planta para que sea resistente al glifosato. Si tu tienes una planta natural, silvestre y le pones este herbicida, probablemente vas a enfermar a la hierba mala, pero mi algodón va a estar intacto", indicó.

"Para el agricultor es sumamente importante, porque se le va mucho tiempo, mucho trabajo físico bajo el sol, para sacar la hierba mala", agregó. Además, precisó que el glifosato actualmente se utilizan en jardines "independientemente si la planta es transgénica o no".

El científico explicó que los transgénicos no son necesariamente una amenaza para la biodiversidad, como aseguran los detractores. En esa línea, señaló que el maíz, por ejemplo, "se propaga por polinización cruzada". Es decir, que si hay variedades distintas, el polen vuela de un maíz blanco a un maíz morado y lo va a fecundar, obteniendo un producto híbrido.

No obstante, indicó que esto sucede así el maíz no sea transgénico: Ya con las 55 variedades criollas que tenemos de maíz, el agricultor debe tener cuidado de separar los cultivos en el tiempo y en el espacio, o tenerlo separado físicamente a cierta distancia para que el polen no llegue".

"Ya hay transgénicos en el Perú"

El legislador aseguró que ya hay transgénicos en el Perú que han sido obtenidos del maíz para alimentar pollos.

"Tú puedes comprar maíz transgénico para alimentar pollos, pero no la planta. Entonces, lo que han hecho los agricultores es sembrar maíz, les sale la planta y la cruzan con ese maíz. Lo que han generado es un maíz 50% transgénico. (...) Entonces, ¿de qué ha servido la moratoria?", se cuestiona.

"Independientemente de si quieres o no quieres que haya transgénicos en el Perú, ya los hay. Tenemos que regular, fiscalizar, saber donde están para evitar esos riesgos", dijo.

Málaga aseguró que los opositores al levantamiento de la moratoria dirán que "el 'Perú libre de transgénicos' es una marca" y que permitir estos alimentos modificados genéticamente podrían generar rechazo en mercados europeos.

"Pero si te pones a ver la regulación extranjera, no pide que el país esté libre de transgénicos; pide que el cultivo esté libre de transgénicos y, para eso, [se requiere] buenas prácticas, certificados y mil cosas que solo las pueden costear no los pobres agricultores, sino los medianos para arriba", indicó.

El congresista indicó que en caso de que la mayoría de legisladores no apoye el levantamiento de la moratoria, abogará por un levantamiento parcial y por zonas diferenciadas a nivel nacional: "Podríamos decir empecemos con los cultivos en los que ya hay mucha experiencia en el mundo: algodón. Hemos perdido mucha competitividad con la India porque ellos sí cultivan transgénicos o agarremos el maíz para el tema de seguridad alimentaria".

Se tiene que dar el debate

El exministro de agricultura Juan Manuel Benites (2014-2016) consideró que no se puede continuar postergando el debate sobre los transgénicos. En ese sentido, recordó que la moratoria establecida en 2011 se dio debido a que "en ese momento no había la evidencia suficiente" sobre los beneficios de su uso.

"Se dijo que la moratoria serviría para que se hagan los estudios y se pruebe si los cultivos transgénicos dañan, y vemos que eso no se ha movido prácticamente nada. Simplemente seguimos en la insistencia de la moratoria por la moratoria", dijo.

"Si pusimos una moratoria para analizar esto, para analizar los costos de la medida y no se ha hecho nada, no podemos vivir con el temor simplemente porque alguien, especialmente la izquierda, siente que esto va a traer problemas. En todo caso, ¿cuál es su base científica para decirlo?", manifestó.

El extitular del Minagri resaltó la necesidad de un debate informado que involucre a científicos y datos específicos para tomar decisiones claras sobre el uso de transgénicos. Además, reconoció que, aunque la agricultura moderna ha mejorado la productividad en cuanto a exportaciones, la agricultura tradicional enfrenta problemas de productividad.

"Los saltos de productividad han sido muy bajos. Si eso significa que con ciencia se podría mejorar la productividad, sería una ganancia para el país", indicó.

Benites consideró que aún hay muchos aspectos por resolver antes de decidir entre continuar con la moratoria o avanzar con los transgénicos, abogando por el uso de ciencia para tomar una decisión que, indica, no puede postergarse.

No amenaza a la agroexportación

El biólogo molecular Luis De Stefano-Beltrán advirtió a este diario que los argumentos utilizados en 2011 para imponer la moratoria a transgénicos ya han sido desbaratados por la ciencia. Así, indicó que actualmente quienes se oponen a la modificación genética de los cultivos utilizan justificaciones culturales y económicas erróneas: "Para esa época, digamos, las razones que se esgrimieron ya no eran válidas en la comunidad científica internacional".

El científico señaló que los transgénicos no causan daño ambiental ni a la salud, destacando que ese debate ya está cerrado internacionalmente. Refirió que los activistas que se oponen al levantamiento de la moratoria tienen sesgo ideológico. Sin embargo, consideró que también hay otros grupos interesados como los restaurantes de alta gama.

"Quieren vender sus restaurantes a los turistas internacionales como que ellos protegen la biodiversidad y que como el Perú libre de transgénicos. Pero esa es una falsa premisa (...) Madrid es una capital gastronómica, es una de las capitales más importantes en cuanto a gastronomía. A pocos kilómetros de Madrid se siembra maíz transgénico y a ningún turista que va a comer rico a los restaurantes de Madrid le interesa que cerca se esté sembrando el maíz transgénico", señaló.

Menciona que las agroexportaciones peruanas no estarían amenazadas por el ingreso de transgénicos, debido a que "en el mundo no hay ninguna variedad transgénica de arándano, ni de espárragos, ni de pimiento piquillo".

"Así como un ser humano no puede tener hijos con un chimpancé o con un orangután, igual en las plantas no se pueden cruzar entre especies. (...) Un maíz transgénico no puede cruzarse con un arándano, con pimiento piquillo, o con un espárrago", explicó.

De Stefano-Beltrán indicó que también se trata de un tema de libertad de los propios agricultores y aseguró que estos deben tener "el derecho de sembrar lo que piense que es lo mejor para su familia, para la economía de su casa, que es lo que le puede ser rentable o no". "No es el Estado el que le debería decir esto puedes sembrar o esto no. Por lo tanto, yo creo que la la la moratoria nunca debió ocurrir", afirmó.

El especialista dijo que si se busca evitar que el polen de, por ejemplo, un maíz transgénico vuele hasta un maíz no modificado, se requiere de reglas simples como mantener un espacio de 10 metros entre plantaciones.

"En esos 10 metros pueden sembrar lechuga o cualquier cosa, no hay ningún problema", afirmó.

El especialista resaltó los beneficios de los transgénicos para la agricultura, como la resistencia a las plagas. Además, señaló que por la moratoria se dificultó la innovación en el sector agrícola debido a que empresas se vieron impedidas de innovar con tecnología extranjera para el control de plagas.

El biólogo señaló que una empresa peruana estuvo dispuesta a pagar US$ 1 millón por modificar genéticamente a un insecto que malograba el 50% de cultivos y lograr que, al reproducirse, solo nazcan machos, destinando a una reducción de su especie. Sin embargo, la prohibición de transgénicos frustró ese intento que habría sido una hito en la agricultura peruana.

