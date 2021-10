El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, indicó esta mañana que tuvo comunicación con el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres en el penal de máxima seguridad Ancón I.

En entrevista con Exitosa Radio, Torres comentó que participó en una requisa general en el centro penitenciario, que incluyó la revisión de la celda de Montesinos Torres. El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus-DH) relató que el exasesor le comentó que tenía comunicación el el sanguinario terrorista Abimael Guzmán y tenían un plan para la “pacificación total del país”.

“(Montesinos) es bien curioso, me dijo ‘doctor, por qué me ha traído a encerrarme aquí, no tengo ninguna comunicación con mi familia, no tengo comunicación con mis abogados, en la base naval con Abimael (Guzmán) ya teníamos preparado el plan para pacificar totalmente el país, pero usted me trae aquí y el viejito se ha muerto de pena”, relató Torres en la entrevista.

En esa línea el titular del Minjus-DH agregó que el exasesor presidencial se encuentra “muy lúcido, se encuentra bien de salud”. Torres agregó que Montesinos le reclamó por haber “violado la ley ni respetado la jerarquía”, y que respetado lo que le enseñó en sus clases de derecho en la Universidad Mayor de San Marcos.

