Moíses Mamani a Yonhy Lescano: “¿Cómo se siente que te acusen? Quiero que lo sientas en carne propia”

El suspendido legislador de Fuerza Popular Moíses Mamani —acusado de tocamientos indebidos— calificó de "increíble" la explicación de su colega Yonhy Lescano , quien ha sido señalado de acosar sexualmente a una periodista.

"Es una persona que tiene 17 años de legislador, como congresista (...) Es algo increíble que seguridad haya manipulado", dijo sobre lo dicho por Lescano, quien ha manifestado que los mensajes de alto contenido sexual fueron enviados mientras su celular estaba resguardado por su seguridad.

► Yonhy Lescano tendrá que responder ante la Fiscalía denuncia de acoso sexual

► Yonhy Lescano tras denuncia de acoso sexual de periodista: "Es una gran conspiración en mi contra"

► Declaraciones de policías que resguardaban a Lescano desmienten participación en caso de acoso sexual

Mamani se encuentra suspendido por 120 días del Congreso tras aprobarse el informe de la Comisión de Ética que recomienda la medida por la denuncia que pesa en su contra por tocamientos indebidos.

En comunicación telefónica con ATV+ y con Lescano en el set de televisión, Mamani dijo que 'challar', la palabra enviada desde el celular del congresista de Acción Popular hacia la periodista —con una connotación sexual— solo es usada por gente de Puno, por lo tanto dijo que solo él (Lescano) la habría podido emplear.

"Solamente la gente de Puno sabe que es challar. (..) Personas que frecuentemente piden pizza, seguridad no saben. ¿La gente de Lima sabe que es challar? No. Qué raro que el congresista niegue (que usó) esa palabra", dijo.

Mamani no dudó en señalar a Lescano de ser un "acosador" y diferenció su caso señalando que a él lo " han bajado (de un avión) por borracho, no por acoso". "No he enviado mensajes por WhatsApp a una dama", indicó.

"A mi me miran como lo indeseable, tengo miedo de salir a un mercado, centro comercial. Ahora quiero preguntarle a Lescano. ¿Cómo se siente cuando una persona es acusada? Quiero que sienta en carne propia.", dijo.

"Es una persona que me dijo de todo, que me desaforen del Congreso, que hacía quedar mal a Puno frente al Congreso", agregó.