El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, afirmó, a título personal, que respalda el informe de la Comisión de Ética Parlamentaria que recomienda suspender por 120 días sin goce de haber a su colega de bancada, Moíses Mamani.

El legislador, sin embargo, precisó que el tema aun será evaluado al interior de su bloque político y no descartó que, finalmente, se acuerde dejar en libertad a su integrantes para que emitan un voto de conciencia.

Vea también Congreso debatirá informe de Ética sobre Moíses Mamani este sábado 8

Al consultársele si apoya el informe del grupo de Ética, que fue aprobado el lunes por unanimidad, Tubino no dudó en responder que "a título personal, sí, (pero) eso lo vamos a ver en bancada", subrayó.

"Nosotros tenemos que dar el máximo respeto a las muejres. No solo quiero escuchar a Mamani, no quiere decir que está definitivamente tomado (la decisión); vamos a esperar que venga con su abogado y haga su derecho a la defensa como corresponde", declaró en RPP.

Luego de participar en la Junta de Portavoces en la que se acordó convocar a un Pleno extraordinario para debatir el informe sobre el caso Mamani, este sábado 8, Tubino destacó que se está respetando el derecho a la defensa de su colega de bancada.

En ese contexto, dijo que eso impedirá que él pueda eventualmente formular una denuncia aposteriori.

"Me satanizaron (por no apoyar debatir el tema hoy miércoles). La presidenta de la comisión ha estado mal asesorada por sus abogados. Humildemente los he salvado de enfrentar un proceso o denuncia y ahora, gracias al vocero que actuó correctamente, se salvaron de ser denunciados", comentó.

"No hay zancadillas"

En otro momento, se refirió a las declaraciones del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien, en entrevista concedida al diario El Comercio, sostuvo que algunas de sus decisiones incomodan a miembros de Fuerza Popular.

"Es un sentir seguramente del presidente del Congreso pero eso no es verdad, no es cierto. Nosotros no estamos para poner zancadillas a nadie sino para hacer las cosas correctas. No he visto mayores desacuerdos y menos que lleguen a un acto que podría ser una bajeza contra el presidente del Congreso, de ninguna manera", acotó Tubino.