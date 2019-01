Moíses Mamani sobre video donde se burla de denuncia de tocamientos indebidos: "Estoy saludando nada más"

Se defendió. Moíses Mamani se pronunció sobre el video en redes sociales donde aparece burlándose de la denuncia de tocamientos indebidos por parte de una aeromoza de Latam.

El suspendido parlamentario de Fuerza Popular, quien en el video aparece diciendo "Esta es la mano, ¡zas!", aseguró que su gesto era un saludo y que no sabe por qué causa tanta indignación.

"Si no han visto el video completo, no sé por qué tanto la población se indigna, o el Ministerio de la Mujer. En ningún momento he dicho que es una mano mañosa", manifestó Moíses Mamani a El Comercio.

"Estoy saludando nada más (...). En ningún momento he faltado respeto a nadie, ni a la aeromoza, a nadie por el estilo. Por último, tampoco estaba mareado. Es un saludo", indicó.

Además, se refirió al pronunciamiento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), quien señaló a través de Twitter que la actitud del congresista es indignante y pidió el levantamiento de inmunidad parlamentaria para él.

"Si ellos sacan la conclusión de que la palabra zas es eso, ¿qué puedo pensar?, ¿que son mañosos? ¿que son morbosos?. Si sacan ese significado, imagino que en la mente de la persona que está dirigiendo eso [el mensaje] debe ser eso, ¿no?", dijo al respecto.