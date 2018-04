Moíses Mamani tras retornar al país: "No tengo por qué escaparme"

El congresista Moíses Mamani retornó a Perú la mañana de este domingo, luego de que trascendiera que el último jueves había abandonado suelo nacional en medio de las investigaciones que se le sigue por los 'Kenjivideos'.

En declaraciones a Canal N, el legislador insistió en que, las grabaciones que entregó al Ministerio Público, son "todos originales".

"Sí, me acabo de enterar que la Fiscalía ha dicho que no lo son (originales), pero todos los videos son originales", manifestó el parlamentario que grabó a su ex colega de bancada Kenji Fujimori en una supuesta compra de votos para haber evitado la entonces vacancia presidencial contra Pedro Pablo Kuczynski.

Al ser consultado sobre por qué viajó a Brasil luego de entregar los videos y audios que comprometen, además, a los congresistas Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, este manifestó que no tiene intenciones de fuga.

"No tengo por qué escaparme. Estoy afrontando esto y se tiene que aclarar", sentenció Mamani al noticiero.