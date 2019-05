Moisés Mamani niega haber pasado control migratorio para ingresar a Bolivia

El congresista Moisés Mamani fue visto cruzando el control migratorio de Desaguadero, en Puno, con la intención de dirigirse hacia Bolivia.

En diálogo con canal N, el parlamentario aseguró que se encontraba en Juliaca realizando su labor de representación y remarcó que no tenía motivos para huir del país.

"Yo me encuentro en Juliaca y quiero aclarar que no tengo porque esconderme ni porque escaparme, porque no soy delincuente ni mucho menos ladrón ni corrupto", aseveró.

A Mamani se le levantó la inmunidad parlamentaria por la investigación en su contra por el presunto delito de tocamientos indebidos.

Horas antes de este hecho, el parlamentario vivió un incómodo momento cuando un grupo de ciudadanos le increpó por supuesto actos de corrupción. Incluso, unas personas le gritaron "fuera violador" a su paso.