Moíses Mamani niega acusaciones sobre despido a ex trabajadora embarazada

Moíses Mamani , congresista de Fuerza Popular, se pronunció sobre las acusaciones en su contra por presuntamente haber despedido a una ex trabajadora embarazada.

Lizeth Valenzuela , ex asesora del despacho del parlamentario, denunció que fue despedida horas después que ella le dio a conocer que se encontraba gestando.

Además, según Valenzuela, durante el tiempo que laboró con el parlamentario, este le enviaba flores, gestos a los que ella nunca correspondió.

"Me envió flores, las cuales no tenían remitente. A la semana me dijo que él había sido y me preguntó si me habían gustado. Yo me quedé sorprendida le dije gracias y le pregunté a qué se debía [...] Como no logró nada y, encima, le dije que estaba embarazada de mi pareja, entonces dijo 'bueno mejor me consigo otra, hablando crudamente'", señaló la mujer en el programa 'Beto a Saber'.

Ante estas imputaciones, Mamani negó rotundamente todo, dio su descargo y hasta incluso mostró las conversaciones de WhatsApp que mantenía con Valenzuela.

"Vean ustedes las conversaciones con la asesora que indica que la acosé. Estoy respondiendo sobre eso. Hace rato dijeron que yo era una persona acosadora. Mira, ¿quién manda besitos y corazoncitos? Me estoy remitiendo a las pruebas. ¿Qué dice ahí? 'Te quiero flaquito lindo' ¿Eso es acoso sexual? ¿Cómo es posible?", señaló el legislador.

El parlamentario de Fuerza Popular indicó que Valenzuela fue despedida porque no fue a trabajar por quince días. "Terminó la confianza. En ningún momento me indica que estaba embarazada", precisó Mamani.