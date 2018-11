Moíses Mamani: "Todo el mundo me critica y dicen que soy un tal por cual" [VIDEO]

El congresista de Fuerza Popular Moíses Mamani dio sus descargos esta tarde en la Comisión de Ética Parlamentaria, presidida por Janet Sánchez, sobre la denuncia por presuntos tocamientos indebidos a una aeromoza de Latam.

Durante sus declaraciones, el parlamentario sostuvo que se ha vuelto víctima de críticas dentro y fuera del Congreso .

"Mi imagen está sobre los suelos (sic). Todo el mundo me critica y me miran, me dicen que soy un tal por cual", explicó durante la sesión de esta tarde en el grupo de trabajo parlamentario.

"Ayer estuve un poco mal, incluso aquí tengo el informe de la clínica, yo voy a sentarme y todo el mundo se escapa. no, no te sientes que te van a tocar. A ese extremo es lo que ha llegado.Eso incomoda", agregó Moíses Mamani.

Respecto al incidente en el avión, el legislador narró que el tripulante varón se acercó y le pidió colocar su maleta en las gavetas posteriores. Cuando se disponían a reubicar su maleta es que Mamani pierde el conocimiento.

"E incluso he visto luces. Para no caerme, solo atiné a agarrarme del asiento y avanzar hacia adelante", detalló el congresista ante sus pares.

Es en ese momento en el que es reprendido por la aeromoza. "Acercándome a mi asiento escucho una voz que dice: "Señor" y le dije Perdón", continúa narrando.

Subrayó que "en ningún momento" subió a la nave con la intensión de agarrarla o manosearle con morbosidad, "o quizás han pensado que estaba sentado y he empezado a mañosear. Ahí dije que estoy un poco mal y subieron los señores de seguridad y ahí se escucha bien claro que dije si había una silla de ruedas y me la han facilitado".

Recalcó que en ningún momento los miembros de la tripulación o pasajeros le recriminaron, habiendo 200 personas en la unidad. Al llegar al tópico del aeropuerto, Moíses Mamani contó que no presentaba aliento alcohólico.