Moíses Mamani: Mujer denunció que la abandonó con su hija hace 20 años [VIDEO]

Moíses Mamani es el congresistas de Fuerza Popular que ahora está en boca de todos. 'Héroe' para algunos y 'topo' para otros, el legislador se ganó las portadas tras grabar a sus ex colegas Kenji Fujimori , Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez y al ministro Bruno Giuffra. Con ellos probó ofrecimientos de parte del gobierno a cambio de que votara en contra de la vacancia presidencial. El comienzo del declive de Pedro Pablo Kuczynski .

Pese a esta historia de los último días, Moíses Mamani nunca fue el legislador ejemplar, pues tiene denuncias de diversa índole. Una de ellas, la descubrió Punto Final y dice mucho de su falta de responsabilidad como padre.

Gregoria Ramos Alejo mostró fotografías junto al legislador fujimorista donde llevaban una buena relación sentimental y producto de ello tuvieron una niña. Pero, hace 20 años, él la abandonó y se llevó absolutamente todo de su casa, hasta los buenos recuerdos.

"Un día cuando yo estaba mal yo fui a una reunion donde yo queria tener mi casita y yo era tesorera, fui a rendir cuentas y al regreso ya no había nada. Él todo se lo había llevado. Se llevó cama, televisor, todo lo que había en la casa. Calato me ha dejado", se quiebra Gregoria Ramos.

Tras dejarla sin un sol para comer —según la denuncia— ella tuvo que vivir por seis años en una guardería infantil y en un comedor. Gregoria cuenta que nunca se atrevió a denunciar por manutención al congresista por temor a las represalias, pese a que la niña fue reconocida por él.

"Yo no quiero que me de a mí, sino a mi hija. Quiero que se preocupe. ¿Cómo está mi hija? Mi hijita mira en el celular, ¿cómo está mi papá?, 'Mejor plato come, con mujeres camina y ¿yo como estoy?' Eso es lo que nos duele", dice la denunciante a cámaras de Puno Final.

"NO ME VAS A PODER SACAR NADA"



Hace dos años, un periodista local, logró grabar a Haydee Mamani Ramos, hija del congresista y ella contó cómo fue que su padre le negaba una manutención porque era una persona enferma.

"Yo le decía: 'papá apóyanos, no te va a gustar o no vas a querer que nosotros te denunciemos por manutención'", le decía su hija a lo que él replicaba que solo perdería su tiempo.

"Ah, ¿qué me vas a denunciar? a ver denúnciame, si yo soy enfermo soy diabético, ¿qué me vas a sacar? Si todos mis bienes están a nombre de familia, ¿qué me vas a poder sacar? No me vas a poder sacar nada. Por las puras vas a perder tu tiempo", contó Haydde que así le respondía su padre.

El congresista Moíses Mamani ahora afronta una nueva acusación que se suma a su lista de denuncias por falsificar documentos académicos, mentirle al Jurado Nacional de Elecciones, despedir a una trabajadora mientras estaba embarazada y haber tenido contratos con el Estado.