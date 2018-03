Moíses Mamani: "No he querido ser parte de esa corrupción" [VIDEO]

Pese a que el congresista de Fuerza Popular , Moíses Mamani , tuvo un altercado con la prensa a su llegada al Congreso de la República, cuando le otorgaron la palabra explicó que hizo las grabaciones porque no quería ser un congresista más que "blinde la corrupción".

"Es indignante que a los ojos del mundo entero como nos ven sea por la corrupción. Si no hubiera salido a la luz los videos, quizás en estos momentos hubiéramos estado tratando sobre la vacancia", dijo Mamani al inicio de su discurso.



Más adelante contó que fueron legisladores del bloque de Kenji Fujimori quienes lo buscaron para que sea parte de la "corrupción" y pase a sus filas.

"Muchos de mis colegas quisieron blindar la corrupción es por eso que a mí me estuvieron buscando como ustedes pudieron apreciar en los videos. Con ello se prueba que las grandes obras tenían un porcentaje, por eso no quería ser parte de esa corrupción", agregó Moíses Mamani.

El congresista pidió a sus colegas de bancada que legislen para los pueblos olvidados. "Quizás como muchos dijeron no sé expresarme bien, sí, pero tengo inteligencia y tengo conocimientos", se defendió Mamani.

"Mis principios son no hacer maldades a nadie. Mis padres me inculcaron la verdad y aquellos colegas míos quizás me han querido torcer ofreciéndome trabajo para la gente que me ha apoyado, ofreciendo proyectos para mi región, obras millonarias", acotó el congresista fujimorista.