Moíses Mamani dice que no sabe si es testigo protegido de la Fiscalía

Ante las publicaciones periodísticas que lo sindican como un testigo protegido de la Fiscalía en la investigación al ex ministro Bruno Giuffra, el congresista de Fuerza Popular, Moíses Mamani, afirmó que desconoce si el Ministerio Público le ha dado esa condición.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario afirmó que él solo dio sus declaraciones ante el Ministerio Público para dar su testimonio sobre la presunta reunión que sostuvo con el ex titular de Transportes y el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.



“En ningún momento (pedí ser testigo protegido), tampoco tuve una reunión con el fiscal Pedro Chávarry”, comentó Mamani, tras asegurar que ha recibido amenazas contra su vida. "Me han dicho que no pasó de agosto, que mi vida es solo hasta diciembre", indicó.

“Yo solo voy a declarar lo que he visto y lo que he escuchado”, agregó, al tiempo que se negó a responder si existe o no un audio o video sobre su supuesto encuentro con el ex mandatario.