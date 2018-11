Moíses Mamani tras denuncia de aeromoza: "He podido rozar, pero nunca he faltado el respeto"

El congresista Moíses Mamani (Fuerza Popular) negó esta noche haber realizado tocamientos indebidos contra la tripulante de Latam Perú de nacionalidad brasileña que lo denunció por ese motivo.

El legislador aseveró que pudo haber rozado a la tripulante, pero remarcó que no le faltó el respeto. Cuestionó, en esa línea, que la aeromoza no haya gritado si es que se propasó con ella y que haya denunciado el hecho 10 horas después.

"No la toqué y no la he tocado. He podido rozar, pero nunca he faltado el respeto a nadie", sostuvo en una entrevista con "Punto Final".

"[Si la he tocado] por qué no actuaron inmediatamente, por qué no me gritaron y me dijeron: 'baje usted'. [La señorita] no me ha gritado. Me dijo: 'señor', yo le dije 'perdón' y nada más. [...] En ese momento ella debía reclamarme, no me reclamó, ni el capitán se acercó, nada por el estilo; además, se demoró 10 horas en denunciar. ¿Por qué no denunció inmediatamente?", señaló.

Mamani consideró que con esta denuncia, Latam busca "destruir su imagen" debido a las relaciones que, según el legislador, esta aerolínea tendría con Kuntur, empresa que habría sido afectada con la salida del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

"Yo destape la corrupción y revelé una compra de votos. Entonces, esto es un complot político. Dijeron primero que me sacaron por borracho, después dijeron tocamientos indebidos y después se pronuncia Latam reforzando esto [sic] para destruir mi imagen", indicó.

En ese sentido, el congresista lamentó que Fuerza Popular haya decidido suspenderlo temporalmente de su bancada sin escuchar su versión de los hechos. Detalló que esta denuncia ha generado que tenga miedo de salir a la calle, por los insultos que recibe.

"En el partido prácticamente ya me lapidaron antes de decir mi versión. Tengo miedo de salir a la calle porque dicen que soy un acosador", manifestó.

Finalmente, el legislador reveló que iniciará acciones legales contra Latam debido a su comunicado. Precisó que no denunciaría a la tripulante en ningún sentido y dijo tener información de que la aerolínea habría presionado al médico del aeropuerto de Juliaca para que varíe su informe médico.

"Yo voy a ir contra Latam, no contra la señorita. Por qué no puedo pensar que Latam ha presionado la señorita como ha presionado al médico para que cambie su versión en el informe médico", declaró Mamani.