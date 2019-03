Moíses Mamani deberá enfrentar a la justicia por denuncia de tocamiento

A pesar de que hasta el último minuto el suspendido congresista Moíses Mamani (Fuerza Popular) intentó una estrategia para salvarse, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría levantarle la inmunidad por la denuncia por tocamientos indebidos a una aeromoza.

A las 9:15 a.m., el legislador envió un documento al Parlamento para pedir que se le reprograme la sesión –pactada para las 10 a.m.– en la que se debatiría el pedido del Poder Judicial (PJ) para retirarle la inmunidad, pues señaló que, como estaba suspendido, no podía ejercer su defensa.

En la sesión plenaria, que se inició cerca de las 10:15 a.m., el titular del Legislativo, Daniel Salaverry, informó acerca del oficio y detuvo la sesión para que la Junta de Portavoces decidiera si aceptaba la solicitud del representante por Puno, quien afronta una suspensión del Congreso por 120 días.

En la reunión de voceros, que duró aproximadamente 40 minutos, los representantes de las bancadas respaldaron que se viera el tema, excepto Carlos Tubino, de Fuerza Popular (FP), quien se abstuvo.

Cuando se reanudó la sesión, Salaverry informó que se había determinado que Mamani no estaba impedido de ejercer su defensa y que esta continuaba. La presidenta de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, Luciana León (Apra), hizo un resumen de los hechos.

No hubo mayor debate, el primero en intervenir fue el vocero aprista, Mauricio Mulder, quien consideró que Mamani tuvo que ser detenido cuando sucedió el caso y que 24 horas después de ello se le debió levantar la inmunidad.

Posteriormente, Edgar Ochoa (NP) dijo que al tratarse de “un delito común”, hasta la ciudadanía puede realizar un arresto en estos casos.

Al momento de la votación, 79 legisladores se mostraron a favor de la solicitud del PJ, ninguno votó en contra, y seis se abstuvieron: los fujimoristas Héctor Becerril, Ángel Neyra, Joaquín Dipas, Mártires Lizana y Modesto Figueroa; así como el parlamentario del Frente Amplio Rogelio Tucto.

Becerril justificó su voto con la siguiente postura: “¿Hay algún video? No hay absolutamente nada. No hay ningún testigo que diga yo he visto que Mamani le faltó el respeto a la señorita”.

SE DEFIENDE

Tras conocer la decisión, Mamani declaró en Canal N que el resultado fue “arbitrario” y añadió que no estaba pidiendo “blindaje”. Comentó que se defenderá en las instancias correspondientes y que tiene las pruebas para hacerlo.